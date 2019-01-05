ماذا قال زاكيروني بعد تعادل الإمارات والبحرين في افتتاح كأس آسيا 2019؟

شكر ألبرتو زاكيروني، مدرب الإمارات، مشجعي فريقه بعد التعادل بصعوبة على أرضه 1-1 مع البحرين في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا، اليوم السبت.

ورغم أن الإمارات كانت تلعب على أرضها، وتتقدم بفارق 34 مركزًا على البحرين في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، فإنها تأخرت بهدف قبل أن يسجل البديل أحمد خليل هدفًا من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.

وقال زاكيروني عقب المباراة خلال مؤتمر صحفي عبر مترجم:”أول مباراة، وافتتاح كأس آسيا، وكنت أتمنى الفوز، وأشكر حضور الجماهير التي دعمتنا بقوة اليوم، وكانت بمثابة اللاعب رقم 12 في منتخب الإمارات”.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم الفائز بكأس آسيا مع اليابان في 2011:”كنت أتمنى إهداء الفوز للمشجعين لكن لم يحدث ذلك”.

وحضر حوالي 33 ألف متفرج في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وساندوا اللاعبين بقوة بعد التأخر بهدف في الدقيقة 78.

وكان بوسع الإمارات أن تتقدم بهدف مبكر، لكن إسماعيل الحمادي أهدر فرصة خطيرة من وضع انفراد بالمرمى في الدقيقة السادسة.

وقال زاكيروني:”أول 15 دقيقة من المباراة تحكمت الإمارات بسير اللقاء، وسيطرت بشكل تام على وسط الملعب، والبحرين كانت خطوطها متقاربة خلال اللقاء، ولعبت بشراسة وجدية، وظهرنا خلال الشوط الأول بشكل جيد، لكن كان حظنا سيئًا بعض الشيء لعدم التسجيل”.

وأكد زاكيروني أن عدم دقة التمرير وراء تراجع الأداء في الشوط الثاني، لكنه وعد بتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الهند، يوم الخميس المقبل.

وقال المدرب الإيطالي:”فقدنا تمريرات كثيرة وسط الملعب، وهو ما أدى إلى توتر بعض اللاعبين في ظل عدم استطاعتهم صناعة الفرص”.

وأضاف:”أشكر اللاعبين على الروح القتالية، لكن من المهم تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى، وسنصحح كل الأخطاء ونتعلم منها من أجل المباراة المقبلة ضد الهند، وأتمنى أن يكون الأداء أفضل”.

وستلعب الإمارات في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى مع تايلاند يوم 14 يناير/ كانون الثاني الحالي.