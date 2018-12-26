“فوكس سبورتس” تتساءل: من يعوض غياب عموري “ديفيد لويز الإمارات” في كأس آسيا 2019؟

سيكون على المنتخب الإماراتي التكيّف مع غياب نجمه وصانع ألعابه عمر عبدالرحمن “عموري“، عن منافسات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الـ 5 من يناير إلى الـ 1 من فبراير 2019.

وتعرَّض عمر عبدالرحمن لإصابة قوية في ركبته دفعته لإجراء جراحة عاجلة، خلال مباراة فريقه الهلال مع الشباب في الجولة الـ 6 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج عموري من ملعب المباراة وهو يبكي بشدة حزنًا على الإصابة التي ستمنعه من المشاركة مع منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019.

ولعب عموري مع الهلال في بطولة الدوري 5 مباريات سجل هدفًا وصنع آخر.

ديفيد لويز الإمارات

وساهم عموري في وصول الإمارات إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا الأخيرة 2015، واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في البطولة.

وقال موقع “فوكس سبورتس” في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إن الإيطالي زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات، تلقى ضربة قوية بغياب اللاعب عن البطولة؛ لأن عموري لاعب مهم للغاية في صفوف “الأبيض”، كونه صانع ألعاب مميزًا، إضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف.

لعب عموري 68 مباراة دولية برفقة الإمارات، أحرز خلالها 11 هدفاً، وصنع 32 ، وهو ما يوضح القيمة التي سيفتقدها المنتخب الإماراتي في كأس آسيا.

خليل ومبخوت

وتابع التقرير: “غياب عمر عبدالرحمن، أو ديفيد لويز الإمارات، سيجعل الإيطالي زاكيروني يلجأ إلى طريقة لعب 4-3-3، والتي سيعتمد خلالها بشكل أكبر على الأجنحة، ومنح مساحة تحرك للثنائي علي مبخوت وأحمد خليل، وكلاهما يمتلك القوة والسرعة، إضافة إلى موهبتهما في تسجيل الأهداف، خاصة أحمد خليل الذي يملك 49 هدفاً في 97 مباراة دولية.

دور كبير لنجمي العين

وعلى صعيد خط الدفاع، أشار التقرير إلى أهمية إسماعيل أحمد، مدافع نادي العين الإماراتي، في قيادة دفاع الإمارات، ومن ورائه الحارس خالد عيسى، الذي تألق برفقة الزعيم العيناوي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت أخيراً في الإمارات، وحصل فيها العين على المركز الثاني، بعد خسارته أمام ريال مدريد 1-4 في نهائي البطولة.

ولعب خالد عيسى، حارس العين، دوراً حاسماً في وصول العين للمباراة النهائية، حيث تصدى لركلتي ترجيح في مباراة ويلنجتون النيوزيلندي في الدور التمهيدي، إضافة إلى ركلة ترجيح حاسمة من اللاعب إينزو بيريز، في مباراة ريفر بليت الأرجنتيني في الدور قبل النهائي.