إقامة مباراة الإمارات والكويت الودية على استاد آل مكتوم

تقرر أن يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر، المباراة الودية التي تجمع منتخب الإمارات بنظيره الكويتي، يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2019

ويعتبر استاد آل مكتوم بحلته الجديدة، من أجمل المنشآت الرياضية بالإمارات، بعد تجديده بالكامل استعدادًا لاستضافة مباريات نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الاثنين.

وتم تجهيز الاستاد بأحدث المواصفات العالمية من ناحية الإضاءة وتقنيات الأمن داخل وخارج الاستاد، إلى جانب تجديد كافة المرافق في المبنى الإداري، وتشمل المنطقة المختلطة، والمركز الإعلامي، وقاعة المؤتمرات الصحفية.

وكانت بلدية دبي، قد كشفت أن تكلفة تطوير استاد آل مكتوم، بلغت أكثر من 200 مليون درهم، واستغرقت أشغال البناء 8256 ساعة عمل على مدار 344 يومًا، منذ انطلاق حفر الأساسات في 21 ديسمبر/كانون أول الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن رجل الأعمال الإماراتي، المحامي عيسى بن حيدر، عن تبرعه بشراء تذاكر بقيمة 50 ألف درهم لمباراة افتتاح بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 التي تجمع الإمارات والبحرين.