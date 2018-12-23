إعلان القائمة النهائية لمنتخب الإمارات لكأس آسيا 2019 (صورة)

اعتمدت لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، القائمة النهائية للمنتخب الأول، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019.

والتي سيتم تسليمها للاتحاد الآسيوي للكرة يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

واعتمدت القائمة بعد استقرار الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي عليها بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وقد ضمت 23 لاعبًا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الأحبابي، محمد أحمد، عامر عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن وريان يسلم (العين)، علي خصيف، خليفة الحمادي، فارس جمعة، خلفان مبارك وعلي مبخوت (الجزيرة).

ووليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، خليفة مبارك غانم ومحمود خميس (النصر)، محمد الشامسي وإسماعيل مطر (الوحدة)، خميس إسماعيل وعلي سالمين (الوصل)، سيف راشد (الشارقة).

وينطلق التجمع الأخير للمنتخب بدبي الاثنين، علمًا أن الجهاز الفني منح لاعبي العين، راحة لمدة 24 ساعة، وينتظر أن يلتحقوا بالمعسكر بعد غدً الثلاثاء.

ويلعب المنتخب الإماراتي مع المنتخب الكويتي يوم 28 ديسمبر الجاري، قبل الدخول في مواجهات مرحلة المجموعات في البطولة الآسيوية.

ويستهل الأبيض مشوار البطولة التي تقام على أرضه بموجهة منافسه البحريني يوم 5 من الشهر المقبل، حيث يلعبا إلى جانب الهند وتايلاند في المجموعة الأولى.