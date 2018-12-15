رسميًا.. الإسباني بينات سان خوسيه مدربًا لنادي النصر الإماراتي

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده مع الإسباني “بينات سان خوسيه” ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، خلفًا للصربي إيفان يوفانوفيتش.

بدأ بينات مسيرته التدريبية مُديرًا فنيًا لفريق الشباب بنادي ريال سوسيداد الإسباني، قبل أن يُقرر خوض تجربة التدريب في منطقة الخليج العربي وتحديدًا المملكة العربية السعودية، حيث تولى منصب المدير الفني لفريق الاتحاد تحت 23 سنة، ثم تم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول الذي توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، ثم خاض تجربة أخرى في المملكة مع فريق الاتفاق في موسم 2014 – 2015.

وفي تحدٍ جديد، خاض “بينات” تجربة التدريب مع أندية أنتوفاجاستا التشيلي وفريق بوليفار البوليفي الذي توج معه بلقب الدوري البوليفي مرتين متتاليتين، وفاز بلقب أفضل مدرب في الدوري البوليفي، قبل أن ينتقل إلى تدريب فريق يونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي، الذي توج معه قبل أيام قليلة بلقب الدوري التشيلي وجائزة أفضل مدرب عام 2018.

وشهد توقيع العقد ثابت سهيل، عضو مجلس إدارة شركة الكرة والمشرف العام للفريق الأول، والدكتور حمد الفلاسي، عضو مجلس إدارة شركة الكرة والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى محامي ووكيل المدرب.