مباراة العين وويلينغتون.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية

تُفتتح، مساء اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات بمشاركة 7 أندية، هي العين بطل الدوري الإماراتي وويلنغتون النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وكاشيما أنتلرز الياباني وريفر بليت الأرجنتيني، بطل أمريكا الجنوبية، وجوادلاراخا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وريال مدريد الإسباني، حامل اللقب وبطل أوروبا.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد المواجهة الافتتاحية للبطولة بلقاء العين الإماراتي ضد ويلينغتون النيوزيلندي في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الإماراتية والعربية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة.

الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 ???? "الزعيم العالمي" يستضيف فريق تيم ويلينغتون غداً الأربعاء على استاد هزاع بن زايد في تمام الساعة 07:30 مساءً #نادي_العين #العين_على_العالمية pic.twitter.com/gflzZuyKGI — Al Ain FC (@alainfcae) December 11, 2018

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق عامر الخوذيري.

الظهور الأول

يظهر العين في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه ببطولة الدوري الإماراتي.

ويشارك أيضًا ويلينغتون النيوزيلندي لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب المونديال.

طموح العين

يملك العين الإماراتي طموحًا كبيرًا في المونديال بقيادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش، من أجل تحقيق الفوز والتقدم في البطولة، خاصة أن الفريق يسعى للتأهل للمربع الذهبي على غرار ما فعله نادي الجزيرة في النسخة الماضية باحتلال المركز الرابع.

ويعتمد زوران على قدرات نجومه السويدي ماركوس بيرغ، والمصري حسين الشحات، والبرازيلي كايو لوكاس، مع أحمد برمان ومحمد عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن بجانب الكوري الجنوبي توساكاسا شيوتاني ومحمد فايز وإسماعيل أحمد ومحمد سالم مع الحارس خالد عيسى.

وأكد طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لـ”إرم نيوز”، أن العين الإماراتي إذا قدم مستواه الطبيعي دون ضغوط سيتفوق بشكل كبير في القدرات الفردية والجماعية، وخاصة بوجود عدة لاعبين مميزين مثل ماركوس بيرج وحسين الشحات.

وأضاف: “العين سيواجه فقط حذر ضربة البداية، والقلق من افتتاح البطولة، وإذا تعامل مع المباراة بشكل واقعي سيخرج فائزًا”.

ويلينغتون المنافس المجهول

يُعد ويلينغتون أحد الوجوه الجديدة في مونديال الأندية، وتأسس النادي النيوزيلندي عام 2004، ونجح بقيادة مدربه الإسباني خوسيه فيجروا في التأهل لنهائيات المونديال لأول مرة.

وحقق ويلينغتون لقب الدوري في نيوزيلندا عامي 2016 و2017،وفاز باللقب القاري في النسخة الماضية، ويضم الفريق النيوزيلندي بعض اللاعبين الأجانب على رأسهم الأرجنتيني ماريو بارسيا الجناح السريع والإيفواري إريك مولي بجانب المهاجم الفرنسي ستيفين ليكيفل، مع القائد جوستين جولي وليام وود.