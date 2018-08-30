عدنان حمد يطالب بفك تشفير الدوري الإماراتي وإذاعته على القنوات المفتوحة (فيديو)

طالب المذيع عدنان حمد الحمادي بفك التشفير عن مباريات دوري الخليج العربي “الدوري الإماراتي”، خلال هذا الموسم.

وطالب الحمادي المسؤولين في اتحاد الكرة بفك التشفير، بعد الاتصالات الهاتفية والرسائل التي تلقاها برنامجه “المنصة”، والمذاع عبر فضائية “دبي الرياضية.

وقال الحمادي: “الجمهور الرياضي في الإمارات وخارجها ينتظر قرارًا بفك التشفير عن مباريات دوري الخليج العربي، مع انطلاقة الجولة الأولى، وهو القرار الذي طال انتظاره”.

عدنان حمد: نأمل أن يتم الاستجابة للتغريدات والاتصالات الهائلة التي وصلت لنا لفك تشفير دورينا#دوري_الخليج_العربي#المنصة pic.twitter.com/OLYMTeWp7z — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

وكان تشفير الدوري الإماراتي قد بدأ بشكل جزئي عام 2013، بتشفير مباراتين فقط من كل جولة، على أمل أن يؤدي القرار لزيادة الحضور الجماهيري في المدرجات.

وفي المواسم التالية، أصبح التشفير كاملًا لمباريات المسابقة.