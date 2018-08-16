الإمارات الأولمبي يهزم تيمور الشرقية برباعية في دورة الألعاب الآسيوية

حقق منتخب الإمارات الأولمبي، فوزًا مهمًا، على تيمور الشرقية، برباعية مقابل هدف في دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليًا في إندونيسيا.

وخسر منتخب الإمارات مباراته الأولى أمام سوريا بهدف دون رد.

ويلتقي سوريا والصين في ذات المجموعة، في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتتصدر الصين المجموعة بثلاثة نقاط، لكنها تتفوق بفارق الأهداف عن الإمارات وسوريا أصحاب نفس الرصيد، حيث تغلبت على تيمور الشرقية في المباراة الأولى بستة أهداف دون رد.

وينتظر الأبيض الأولمبي مباراة هامة مع الصين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، في مباراة ستشهد منافسة حامية لحسم بطاقة التأهل.