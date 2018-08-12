تردد قنوات أبوظبي الرياضية

بدأت قنوات أبوظبي الرياضية في نقل مباريات كأس العرب للأندية الأبطال بحلتها الجديدة، مع انطلاق مباريات دور الـ32 من البطولة التي تضم نخبة أندية كرة القدم العربية.

وتحظى بطولة كأس العرب للأندية الأبطال هذا العام باهتمام ومتابعة كبيرة، بعدما حرصت أقوى الأندية العربية على المشاركة، إذ تبلغ قيمة الجوائز المالية 6 ملايين دولار.

وتضم النسخة الحالية من كأس العرب للأندية الأبطال أندية ذات تاريخ عريق وشعبية جارفة مثل الهلال السعودي والأهلي والزمالك المصريين، النجم الساحلي والترجي التونسيين، بخلاف أندية السودان والإمارات والمغرب.

وتنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة عبر قنواتها المفتوحة.

*•تردد قناة أبوظبي الرياضية الـSD*

12226-أفقي H)-27500

DVB-S(3/4)

*•نايل سات :*

تردد الـHD

12567-أفقي(H)-27500

DVB-S2/8PSK(2/3)

*•عربسات :*

تردد الـHD

11804-أفقي (H)-27500

DVB-S(3/4)

أبوظبي الرياضية HD2

12467 نايل سات H 27500

أبوظبي الرياضية

12226 نايل سات H 27500

أبوظبي الرياضية

12226 نايل سات H 27500