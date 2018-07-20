شاهد أجمل أهداف اللاعب الإماراتي الراحل محمد عبدالله الحمادي

تداول عشاق الرياضة الإماراتية على موقع تويتر هدفًا رائعًا لللاعب الراحل محمد عبدالله الحمادي “22 عامًا” عندما كان في صفوف فريق الجزيرة.

ووصف هدف الحمادي المسجل في مرمى العين من قبل معلق المباراة بـ “الهدف المستحيل”.

وأعلن نادي الظفرة لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة وفاة لاعب الفريق الأول محمد عبدالله الحمادي في حادث سير.

ولعب الحمادي في فريق الجزيرة الإماراتي قبل أن ينتقل للظفرة بداية الموسم الماضي في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية.