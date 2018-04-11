كأس رئيس دولة الإمارات.. تأهل الوحدة والوصل على حساب الجزيرة ودبا (فيديو)

كأس رئيس دولة الإمارات.. تأهل الوحدة والوصل على حساب الجزيرة ودبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل نادي الوحدة حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات، بفوزه على الجزيرة 3-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي للمسابقة.

وأحرز الأرجنتيني سباستيان تيغالي والمجري بلازس جوجاك (هدفين)، في “ديربي” أبوظبي على إستاد الشامخة، معقل نادي بني ياس.

وفي نفس السياق، تأهل نادي الوصل إلى الدور نصف النهائي من كأس رئيس دولة الإمارات، بعد فوزه على ضيفه دبا الفجيرة بهدف دون رد.

واكتفى الوصل بالهدف الذي أمّن له التأهل إلى الدور قبل النهائي، انتظارًا لما ستسفر عنه القرعة.

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