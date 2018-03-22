أهداف مباراة الوحدة ودبا الفجيرة.. شاهد هدفًا مذهلًا بالكعب من تيغالي (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني المتألق سبيستيان تيغالي هدفًا مذهلًا لفريقه الوحدة في المباراة التي جمعته مع دبا الفجيرة في الجولة التاسعة من المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي.

ووصلت الكرة إلى تيغالي وظهره للمرمى ثم سدد الكرة بكعبه على يمين الحارس محمد سالم الرويحي في الدقيقة 18، ليقلص الفارق إلى هدف، بعد أن تقدم دبا الفجيرة بهدفين مبكرين في الدقيقتين الأولى والرابعة عبر البرازيلي رودولفو بارديلا.

وعادل المغربي مراد باتنا النتيجة للوحدة بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة 33.

ويملك الوحدة في رصيده 17 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي دبي الذي يلاقي الوصل (مساء اليوم) في حين يملك دبا الفجيرة 13 نقطة في المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى نصف النهائي، علمًا أن شباب الأهلي دبي هو بطل النسخة الأخيرة بعد فوزه 2/0 على الشباب في المباراة النهائية.