إعلامي إماراتي: أين سهر لاعبو المنتخب ليلة نهائي كأس الخليج؟

إعلامي إماراتي: أين سهر لاعبو المنتخب ليلة نهائي كأس الخليج؟

المصدر: فريق التحرير

طالب الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي بالتحقيق مع لاعبي المنتخب الأول، بعد ساعات من الخسارة أمام المنتخب العُماني، في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) في الكويت.

وقال رئيس قنوات أبوظبي الرياضية إنه يتوجب التحقيق مع اللاعبين بخصوص سهرهم ليلة المباراة، ومعرفة ماذا كانوا يفعلون، مطالبًا بعدم البحث في أسباب خسارة المباراة النهائية ، لأن البطولة ضاعت بسبب لاعبين ليس لديهم إحساس.

وأضاف السعيدي في تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حين يكون لدينا لاعبون غير مسؤولين وغير مدركين لقيمة الشعار والعَلم الذي يحملونه على صدورهم، ويقضون ليلة المباراة النهائية في سهرات خارجية ماجنة تكون النتيجة ما رأيناه.

وخسر الأبيض الإماراتي المباراة النهائية بركلات الترجيح 5/4، عقب نهاية الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي، وشهدت الدقيقة الأخيرة إضاعة نجم الفريق، عمر عبدالرحمن (عموري) ركلة جزاء، كما أضاع ركلة الترجيح الأخيرة لمنتخب بلاده.

وواصل السعدي جلد اللاعبين مشيرًا إلى أنهم ضربوا بعرض الحائط تفاني وإخلاص الجماهير الإماراتية، إضافة إلى الاهتمام الرسمي.

واختتم بالتأكيد على أن النجومية قبل كل شيء أخلاق وسلوك، وحين يتجرّد لاعب أو اثنان من فهم وإدراك معاني وقيم مسؤولية اللون والشعار والجمهور فلتذهب النجومية إلى الجحيم.

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