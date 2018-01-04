محمد بن راشد يطلق هاشتاغ “#عمان_الإمارات_الفوز_واحد” لنبذ التعصب قبل نهائي كأس الخليج 23

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات؛ رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، هاشتاغ “#عمان_الإمارات_الفوز_واحد” بمناسبة نهائي بطولة خليجي23 بين منتخب الإمارات وعمان.

واكتفى بن راشد بكتابة الوسم، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” ردًا على كل من يُحاول إثارة الفتنة بين البلدين في مواقع التواصل.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع منتخب عمان يوم غد الجمعة، في نهائي بطولة “خليجي 23” المقامة بدولة الكويت.

وتجاوزت الإمارات منتخب العراق بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي للبطولة، فيما فاز المنتخب العُماني على المنتخب البحريني بهدف دون مقابل.