زاكيروني: سنصعد إلى نهائي خليجي 23 رغم قوة المنتخب العراقي

قال ألبرتو زاكيروني، مدرب المنتخب الإماراتي، اليوم الإثنين، إن قوة ومهارة لاعبي المنتخب العراقي، لن تحول دون بلوغ فريقه، نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23).

وفاز منتخب الإمارات 5 مرات على العراق، منذ عام 2011، بما في ذلك تفوقه في نهائي خليجي 21 في البحرين، ومباراة المركز الثالث في كأس آسيا 2015، في أستراليا.

وصعد منتخب الإمارات إلى الدور قبل النهائي للنسخة الحالية من كأس الخليج، رغم أنه حقق فوزًا واحدًا في الدور الأول، بتغلبه على منتخب عُمان، الذي تصدر المجموعة الأولى، قبل تعادله مع السعودية والكويت صاحبة الضيافة.

وقال الإيطالي زاكيروني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة العراق، غدًا، في الدور قبل النهائي: “سنواجه منتخبًا تمتلك عناصره، الخبرة والمهارة والبنية الجسمانية القوية، لكن ذلك لن يمنعنا من بلوغ النهائي”.

وقدّم المنتخب العراقي أداءً مقنعًا في البطولة، وتصدر المجموعة الثانية، متفوقًا على منتخب البحرين، الذي احتل المركز الثاني، وفاز في طريقه لقمة الترتيب، على قطر واليمن.

لكن مدرب الإمارات، أبدى استعداد فريقه لمواجهة الغد.

وقال زاكيروني: “مستعدون لمواجهة العراق في قبل النهائي. سنلعب بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم، بحيث سندافع ونهاجم بشكل جماعي”.

وقال علي مبخوت، لاعب منتخب الإمارات: “صعودنا للدور قبل النهائي؛ يؤكد على قوة شخصيتنا”.

“جاهزون لمواجهة العراق بمعنويات مرتفعة، وطموحنا اللقب الخليجي”.