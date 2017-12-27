زوران: عموري سيجدد عقده مع نادي العين عقب نهاية خليجي 23

أعلن الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي، أن عمر عبدالرحمن “عموري” نجم الفريق سيقوم بتجديد عقده، عقب عودته من المشاركة في كأس الخليج “خليجي 23” مع منتخب الإمارات.

وقال زوران اليوم الأربعاء إن “عموري” لم يتأخر في تجديد عقده مع العين، ولكن ارتباطات الفريق والمنتخب حالت دون إتمام تلك الخطوة.

وأضاف: “عموري مستعد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة”.

وكشف المدرب الكرواتي عن أمنيته بالتعاقد مع المهاجم أحمد خليل، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ يلعب خليل في صفوف نادي الجزيرة حاليًا، ولكنه لا يشارك بشكل أساس مع الفريق.