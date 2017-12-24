تعرّف على تفاصيل إقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات

عُقد، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إقامة مباراة السوبر المصري، بين النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي، والذي ستسضيفه الإمارات.

وتقام مباراة السوبر يوم 12 يناير المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، ورئيسي طرفي المباراة الأهلي والمصري، محمود الخطيب وسمير حلبية.

وكذلك حضر كل من حسام حسن المدير الفني للمصري وحسام البدري المدير الفني للأهلي، وإبراهيم حسن وسيد عبد الحفيظ مديري الكرة في الناديين.

وقال محمد كامل، رئيس شركة بريونتيشن، الراعي الرسمي للكرة المصرية، إن مباراة السوبر تعتبر عيدًا للشركة، التي ينتظر عمالها هذا الحدث، لا سيما أن الشركة لا تشعر أنها ضيفة على دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأشار كامل إلى أن الجميع ينتظر مباراة السوبر ومكان إقامتها، فهي باتت منتجًا كبيرًا، وفخرًا للشركة أنها تحمل علم مصر وتطير به إلى الإمارات، موجهًا التحية إلى ناديي المصري والأهلي.

واستطرد: “هناك إقبال كبير على شراء التذاكر لمشاهدة ناديي الأهلي والمصري الذي يقوده حسام حسن، وسوف تساعد الشركة الجمهور على الحضور والسفر إلى الإمارات وتذليل كل العقبات أمام الجميع”.

كما أعلن أن المباراة ستكون بقيادة تحكيمية إماراتية، وستكون في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي: “شكرًا لبرزنتيشن على التنظيم، في النهاية هي مباراة كرة قدم نتمنى أن تقدم صورة رائعة عن الكرة المصرية”.

وأضاف: “شكرًا للإمارات على الاستضافة وأبارك لاتحاد الكرة على التأهل إلى كأس العالم، مواقف الإمارات تجعلنا نطمئن على الأمة العربية”.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري : نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مباراة كأس السوبر المصري pic.twitter.com/XzUXNIE0Ae — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2017

فيما أشار عارف حميد العواني رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: “المباراة ستقام في استاد هزاع بن زايد، وهو حدث مهم في إطار استراتيجيتنا لاستضافة الأحداث الرياضية الهامة، فخورون باستضافة السوبر للمرة الثالثة بعد النجاح في المرتين السابقتين”.

وأضاف: “ماراثون زايد الخيري في القاهرة سيقام بالتنسيق مع شركة برزنتيشن وسوف تقام النسخة الرابعة منه في الأقصر وعائداته لصالح مستشفى علاج السرطان”.

وكشف هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الجماهير ستعود إلى المدرجات بدءًا من مباريات الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، أنه تم إقرار السلام الوطني لانطلاقه قبل أي مباراة في الدوري لزيادة الحافز الوطني لدى الجميع.

من جهته أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي إن إقامة مباراة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات، يضيف للبطولة الكثير، لافتًا إلى أن الإمارات دائمًا وأبدًا تقدم تنظيمًا مشرفًا لأكبر البطولات.

وأكد البدري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر، أنه يتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية في ظل تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه واثق أن المباراة ستخرج في مستوى فني وأخلاقي جيد، مشيرًا إلى أن وجوده على رأس الجهاز الفني للكرة في النادي الأهلي في كأس السوبر للعام الثاني على التوالي شيء مشرف.

ووجه البدري رسالة شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها للسوبر المصري للعام الثالث على التوالي، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليفه في المباراة.

كما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة كأس السوبر المصري تتمتع بالقوة ولها أهمية خاصة وتحظى بمتابعة كل مشجعي الكرة في مصر والوطن العربي.

وأكد عبدالحفيظ أن الجميع لابد أن يتمتع بالمسئولية في ظل إقامة المباراة في الإمارات، لافتًا إلى ثقته الكبيرة في خروج المباراة بشكل جيد يعكس صورة الكرة المصرية.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيسافر إلى الإمارات للتعبير عن نفسه وسلوكياته وأخلاقه، مشيرًا إلى أن المنافسة تحكمها المسؤولية والإيمان بأن اللقاء يعكس صورة مصر أمام الجميع..