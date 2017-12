الشارقة الإماراتي يتعاقد رسميًا مع الأوزبكي شوكوروف

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده رسميًا مع اللاعب الأوزبكي أوتبيك شوكوروف.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في تويتر، أنه تعاقد مع شوكوروف لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حر، وقد كان يلعب مع نادي بونيودكور الأوزبكي.

Sharjah signed one and half year contract with Uzbek player Otabek Shukurov in Free agent transfer pic.twitter.com/sp4UOmsQYI

