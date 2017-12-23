الشارقة الإماراتي يتعاقد رسميًا مع الأوزبكي شوكوروف

الشارقة الإماراتي يتعاقد رسميًا مع الأوزبكي شوكوروف

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده رسميًا مع اللاعب الأوزبكي أوتبيك شوكوروف.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في تويتر، أنه تعاقد مع شوكوروف لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حر، وقد كان يلعب مع نادي بونيودكور الأوزبكي.

يبلغ شوكوروف من العمر 21 عامًا، ويلعب في مركز الارتكاز، ومن المتوقع تسجيله في خانة اللاعب الآسيوي، بدلًا من الأسترالي ماكغوان.

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