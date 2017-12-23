الشارقة الإماراتي يتعاقد رسميًا مع الأوزبكي شوكوروف

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده رسميًا مع اللاعب الأوزبكي أوتبيك شوكوروف.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في تويتر، أنه تعاقد مع شوكوروف لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حر، وقد كان يلعب مع نادي بونيودكور الأوزبكي.

Sharjah signed one and half year contract with Uzbek player Otabek Shukurov in Free agent transfer pic.twitter.com/sp4UOmsQYI — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) December 23, 2017

يبلغ شوكوروف من العمر 21 عامًا، ويلعب في مركز الارتكاز، ومن المتوقع تسجيله في خانة اللاعب الآسيوي، بدلًا من الأسترالي ماكغوان.