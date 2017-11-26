الإمارات.. مهند العنزي يفتتح خط عطور باسمه (صور)

افتتح اللاعب الإماراتي، مهند العنزي، اليوم الأحد، خط عطور باسمه، ليصبح أول لاعب إماراتي يُقدم على هذه الخطوة، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر اللاعب الدولي صورًا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، من حفل الافتتاح، وعلَّق لاعب نادي العين بالقول: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بتوفيق الله وكرمه، وبتشريف الشيخ سعيد بن طحنون، افتتاح M19 perfumes وهو خط العطور الراقية باسمي، وشاركني هذه الفرحة زملائي وإخواني اللاعبين، والأشقاء، والأصدقاء”.

وشارك مهند العنزي (32 عامًا) مع العين في 6 مباريات في الدوري الإماراتي الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا، علمًا بأن الفريق يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن الوصل.

تم بحمدالله تدشين عطر M19 الخاص بنجم منتخب الإمارات ونادي العين، مهند العنزي @MSalenazi والذي كان شرف تصميمه وتصنيعه pic.twitter.com/qas9Vbq8Ba — سهيل الهاشمي (@suhailalhashimi) November 25, 2017