موقف صعب لمارادونا بعد أول مباراة له مع الفجيرة الإماراتي (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة طريفة للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، مدرب نادي الفجيرة الإماراتي، يقف على إحدى الطرق السريعة في الإمارات، بعدما تعطلت سيارته، بعد خوض أول لقاء مع فريقه ضد العروبة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في دوري الدرجة الأولى، أمس السبت.

مارادونا بعد ان تعطلت مركبته بعد نهاية مباراة فريقه ضد العروبة. pic.twitter.com/XwvRwXh45s — UAE News Sport (@action_news) November 5, 2017

وتعتبر نتيجة المباراة بمثابة خسارة لمارادونا ،خاصة ،وأنه وعد إدارة نادي الفجيرة بأنه يخطط للصعود بالفريق إلى دوري الخليج العربي للمحترفين مرة أخرى، ونتيجة التعادل تعتبر مخيبة لآمال ،وطموحات الفريق من البداية.