رسميًا.. فيفا يوافق على مواعيد كأس العالم للأندية في الإمارات

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على مواعيد كأس العالم للأندية 2017، والذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 12 و22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد اجتماع عقد في مدينة كالكوتا الهندية.

كما أعلن (فيفا) رفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بنسبة 12 بالمئة مقارنة بجوائز النسخة الماضية من البطولة.

وجرى التصديق على القرار خلال اجتماع عقد في كلكتا على هامش بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عامًا) المقامة في الهند، وسيرفع بذلك إجمالي الجوائز المالية من 358 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

وكان المنتخب الألماني قد حصد 28 مليون دولار بتتويجه بطلا لكأس العالم 2014 بالبرازيل، بينما سيحصل المنتخب المتوج بالبطولة المقبلة في روسيا على إجمالي 38 مليون دولار.

وستزيد المكافأة المالية لكل المنتخبات التي ستتجاوز دور المجموعات، بينما لن تقل مكافأة المشاركة في دور المجموعات عن ثمانية ملايين دولار.

من ناحية أخرى، رفض الفيفا اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالخلافات بين الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي، والمتعلقة بمحاولات منع إقامة مباريات لأندية إسرائيلية في الضفة الغربية وشكاوى فلسطينية تفيد أن السلطات الإسرائيلية تضيق الخناق على حركة اللاعبين وتعرقلها.

وذكر بيان الفيفا “اتفق مجلس الفيفا على التزام الاتحاد الدولي بالمبادئ العامة المنصوص عليها في لائحته، وعليه أن يظل محايدًا فيما يتعلق بالقضايا السياسية.”