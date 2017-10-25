بيع حلبة فورمولا 1 في البرازيل

قال جواو دوريا رئيس بلدية ساو باولو البرازيلية اليوم الأربعاء إن خصخصة حلبة ساو باولو للسباقات سيجري في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان من العام المقبل مشيرا إلى أن البيع لن يؤثر على مستقبل سباقات الجائزة الكبرى.

وتعد حلبة ساو باولو واحدة من أشهر الحلبات في بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات.

ويجب أن يوافق مجلس مدينة ساو باولو على البيع لكن دوريا قال إن هذه المسألة مؤكدة “بنسبة 100 في المئة تقريبا”.

وقال دوريا للصحفيين خلال حدث يسبق إقامة سباق جائزة البرازيل الكبرى لفورمولا 1 يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني المقبل “حلبة انترلاجوس وسباقات فورمولا 1 تمثل صفقة مثيرة للمستثمرين. هناك مجموعات برازيلية ودولية (مهتمة)”.

وأضاف رئيس بلدية المدينة “سيتم الالتزام بالعقد الموقع مع فورمولا 1 بكل صرامة حتى 2020. نأمل أن تظل فورمولا 1 هنا في 2021 و2022 ولفترة طويلة بعد ذلك، الفكرة تقوم على استمرار السباق هنا لثلاثة أو أربعة عقود”.

وكان دوريا موجودا على الحلبة لاستعراض استثمارات بلغت قيمتها سبعة ملايين دولار في المرآب والحلبة قبل استضافة السباق الذي يمثل المرحلة قبل الأخيرة من الموسم والذي سيقام الشهر المقبل.