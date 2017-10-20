عجمان يحقق فوزه الأول على حساب النصر ويصعد للمركز العاشر بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

اشترك أحمد شامبيه حارس النصر والقائد طارق أحمد في خطأ فادح تسبب في تسجيل الأوزبكي عزيز بك حيدروف هدف الفوز 1-صفر لعجمان ضمن دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.

ومرر شامبيه الكرة بيده إلى القائد أحمد في منتصف ملعب فريقه ليضغط عليه حيدروف ويستخلص منه الكرة ويسددها مباشرة في المرمى مستغلا تقدم الحارس عن مرماه عقب سبع دقائق من البداية.

ومنح هذا الهدف الفوز الأول لعجمان، الوافد الجديد على دوري الأضواء، في خمس مباريات ليحصد انتصاره الأول بعد أربع هزائم.

وبات عجمان في المركز العاشر بثلاث نقاط بينما ظل النصر خامسا بسبع نقاط.