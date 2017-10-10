نادي النصر الإماراتي يكشف تصميم ستاد آل مكتوم الجديد (صورة)

كشف نادي النصر الإماراتي عن تصميم ملعبه الجديد “ستاد آل مكتوم”، الذي شرع في بنائه مطلع هذا الأسبوع.

وأعلن النادي الإماراتي أن طاقة الاستاد الاستيعابية تصل إلى 15 ألف متفرج، وأرضية قريبة من المدرجات لتمكين الجمهور من مشاهدة فريدة للمباريات.

وقال نادي النصر في بيان رسمي إن مدة الأشغال التي انطلقت السبت الماضي تستغرق عاماً واحداً.

#ستاد_آل_مكتوم بدبي ⚽️

بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف متفرج مع تجربة مشاهدة فريدة لمباريات كرة القدم ، تجعل الجماهير قريبة من حركة اللاعبين. pic.twitter.com/lgAeLfkLK5 — AL NASR FC (@ALNasrSC) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

ويعد ستاد آل مكتوم أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف نهائيات كأس آسيا التي تقام بالإمارات من 5 يناير/ كانون الثاني، إلى 1 فبراير/ شباط 2019.