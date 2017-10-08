بدء أعمال هدم استاد آل مكتوم استعدادًا لتطويره وزيادة سعته الاستيعابية (صور)

بدأت عملية هدم مدرجات استاد آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي؛ استعدادًا لانطلاق أشغال بناء المدرجات الجديدة ،التي تتسع طاقة استيعابها لـ15 ألف متفرج.

ووفقًا لما ذكرته قناة “الشارقة الرياضية”، فسوف تستمر أشغال البناء لمدة عام واحد ،سيتم خلاله إعادة بناء المدرجات ،والمرافق الأخرى ،التي تشمل المركز الإعلامي ،وغرف تبديل الملابس ،وقاعة المؤتمرات الصحافية ،والعيادة الطبية ،وصالة الجيم.

وكانت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم آسيا ،قررت الأسبوع الماضي ،زيادة طاقة الاستيعاب من 12 ألفًا إلى 15 ألف متفرج.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد” مؤخرًا، فهذا التطوير يأتي من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا “الإمارات 2019″، ويشهد الملعب 4 تغييرات لتقديمه بحلة جديدة، نكشف عنها قبل الإعلان عن المخطط النهائي.

والتغيير بداية من المنظر العام للملعب، يتخذ حاليًا الشكل البيضاوي نسبيًا، وتعديله ليصبح أقرب إلى المربع، على غرار التصميمات الحديثة للملاعب العالمية والحديثة، وبالتالي تعزيز قوة الإضاءة، وهو ما يرافقه التغيير الثاني ،الذي يمثل المفاجأة السارة للجماهير التي ستكون أقرب إلى أرضية الملعب، مع تقليل المسافة الفاصلة بين الملعب ومقاعد الجماهير، خصوصًا أن المسافة بعيدة للغاية من وراء المرميين حاليًا، وهو ما يتم اقتطاعه مع العمل على تقريب بقية المسافات لتصبح المشاهدة أكثر متعة.

وفي التغيير الثالث، فإن الطاقة الاستيعابية للملعب ستتم زيادتها بصورة طفيفة، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الآسيوي، لاستقبال مباريات كأس أمم آسيا، وبالتالي ينعكس ذلك على الملعب بأكمله على المدى الطويل لاستقبال المزيد من الأحداث المهمة، بعدما كان مسرحًا في السنوات الماضية لمباريات كأس العالم للشباب عام 2003، واستضاف إياب نهائي كأس الأندية الخليجية عام 2014، واستقبل نهائي كأس الخليج العربي في آخر موسمين.

وسيكون التغيير الرابع شاملًا للمرافق الكاملة للملعب، خصوصًا بوابات الدخول والخروج، ومقاعد الجماهير، ومنصة كبار الشخصيات، التي يتم تعديلها وتحديثها بالكامل وفق أفضل المواصفات.