اتحاد الكرة الإماراتي يفاوض 3 مدربين لقيادة “الأبيض”

بدأت اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مهامها الرسمية لاختيار مدرب جديد للمنتخب، خلفًا للأرجنتيني باوزا، الذي رحل لقيادة المنتخب السعودي.

ووفقًا لما ذكرته قناة “الشارقة الرياضية”، فقد تم منح اللجنة الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع 3 مدربين من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وذكرت صحيفة “الخليج”، اليوم السبت، أن الأسماء المرشحة لقيادة الأبيض، هي البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب البرتغال السابق خلال الفترة من 2010 إلى 2014، إلى جانب الألماني شتيلكه الذي سبق له العمل في الدوري القطري، كما تولى تدريب المنتخب الكوري الجنوبي في رحلته نحو الوصول إلى مونديال روسيا، قبل أن تتم إقالته قبل مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات.

وبالنسبة للمرشحيْن اللاتينيين، فهما الأرجنتيني جاريكا مدرب منتخب بيرو الذي واجه فجر اليوم نظيره الأرجنتيني في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المونديالية في ملعب بوكا جونيورز، والمرشح اللاتيني الثاني هو الكولومبي جورج لويس بينتو مدرب منتخب هندوراس الحالي وكوستاريكا السابق. وسبق للكولومبي بينتو أن أسهم في وصول منتخب كوستاريكا إلى النهائيات العالمية، كما يمتلك خبرة كبيرة في قيادة المنتخبات الوطنية.