مارادونا يشيد بتجربة الشيخ منصور بن زايد مع مانشستر سيتي

أشاد أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، بالتجربة التي يعيشها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل وجود الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير شؤون الرئاسة، ومالك النادي الإنجليزي.

وقال مارادونا، خلال تصريحات نقلتها عنه جريدة “الاتحاد الإماراتية” اليوم الخميس:” النموذج الإداري الإماراتي في مانشستر سيتي يقوم على الفكر الإداري الاحترافي، وهو ما يجعل الإنفاق ذكياً، والتعاقدات مؤثرة، ويدفع الجهاز الفني للعمل في أجواء مثالية بعيداً عن ضغوط التدخلات التي يمارسها بعض ملاك الأندية الأخرى”.

وقال مارادونا:” نادي مانشستر سيتي أصبح يمثل نموذجاً مثالياً للعمل داخل الأندية العالمية المرموقة، والشيخ “منصور” مالك النادي أعتبره نموذجاً رائعاً في العمل الجاد، والناجح حيث استطاع في وقت قصير -بفضل المجهود الكبير الذي يقوم به- منح الفريق خطوات، بل قفزات كبيرة للأمام موسمًا بعد الآخر”.

وأضاف مارادونا: ” أعتقد أن تبني الشيخ منصور لنادي مانشستر سيتي صنع حاضر النادي، ويؤشر إلى مستقبل كبير له، وما يقوم به داخل “سيتي” ليس عملاً إدارياً ومالياً فقط، بل يهتم بكل ما يدور في النادي من لاعبين وغيرذلك، وهذا لم يكن موجوداً من قبل، وأهم ما يميز هذا العمل أنه يتم دون ضجة أو هالة إعلامية كبيرة، وهذا سرُّ النجاح والتفوق من خلال العمل أولاً لكي تظهر النتائج الإيجابية فيما بعد”.

وتابع:” لم تتحقق الإنجازات داخل مانشستر سيتي من فراغ، بل كانت هناك جهود كبيرة من خلال صفقات مالية ذكية تتناسب مع احتياجات الفريق الفعلية، بعيداً عن الركض خلف المشاهير والنجوم، وليس هذا فحسب، بل تم استقدام عناصر شابة سيكون لها مستقبل كبير”.

واستطرد:” كل فرد يستطيع الاستفادة من الأموال التي يمتلكها فيما يحب، ولو كنت مكان الشيخ “منصور” ولدي المال لما تأخرت بشراء هذا النادي، وسأفعل مثلما فعل بشراء أفضل اللاعبين لتقديم المتعة للجماهير”.

وقال:”أهنّئ الشيخ منصور على ما يقوم به داخل هذا الكيان الكروي، حيث عرف كيف يستغل المال في خدمة كرة القدم، واستطاع أن يجعل الجمهور يستمتع بهذا النموذج الكروي الرائع”.

وانتقل مارادونا للحديث عن بعض التفاصيل الفنية في أداء مانشستر سيتي، خاصة مباراته التي فاز بها على تشيلسي خلال المرحلة الماضية في الدوري الإنجليزي.

وصرّح مارادونا: “في الوقت الراهن عندما يذهب فريق لمواجهة مانشستر سيتي، فإنه يواجه خطورة كبيرة، سواء في مباريات الذهاب أو العودة، وأصبح الفريق -من وجهة نظري- مثل “القنبلة الذرية” القابلة للانفجار في أي وقت، لأنه يمتلك عناصر على أعلى مستوى، سواء من النجوم القدامى أو المواهب الشابة الجديدة، وهؤلاء الشباب أصبحت لهم الغلبة في تشكيلة الفريق، ما يجعلني أؤكد أن المقبل سيكون أكثر إبهاراً”.

وتابع:” أعتقد أن الفريق يُدين بهذا الانتصار للاعبه “كيفين دي بروين”، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء، وهذا اللاعب أصبحت له بصمة واضحة، وتحديداً الموسم الحالي، وذلك بخلاف الموسم الماضي الذي تعرّض فيه للإصابة، وعندما عاد ظهرت قوته وبصمته وتأثيره في أداء الفريق”.

وانتقل مارادونا، خلال تصريحاته للجريدة الإماراتية، إلى نقطة أخرى تخص مواطنه الأرجنتيني “سيرغيو أغويرو” والذي كان زوجًا لنجلة مارادونا، وما قام به بالذهاب إلى أمستردام في هولندا لحضور حفل غنائي.

وقال مارادونا:” إنه خطأ شاب لا أكثر ولا أقل، وعندما ذهب سيرغيو إلى أمستردام لم تكن لديه المسؤولية الكافية التي تمنعه من ذلك، ولابد أن يدرك هذا اللاعب تماماً أنه يمثل زملاءه وعائلته خاصة حفيدي بنجامين”

وأردف:”أدعو الله ألا يصاب “أغويرو” بأي أذى، لأن حفيدي سيعاني كثيراً إذا أُصيب والده بأي مكروه، لذلك أتمنى أن يعود بسرعة إلى الملاعب، وألا يرتكب أخطاء يمكن وصفها بالمتهورة”.

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته قائلاً: “ينبغي على أغويرو أن يتمعّن بمقدار الراتب الذي يحصل عليه، لكي يدرك أنه أصبح لاعباً كبيراً، وأن يتذكّر ابنه لكي يدرك أنه رجل مسؤول عن عائلة”.