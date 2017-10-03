الهولندي ريان بابل ينتقد جمهور العين الإماراتي

عاد الدولي الهولندي ريان بابل لاعب فريق بيشكتاش التركي للحديث عن الفترة التي قضاها في الدوري الإماراتي برفقة فريق العين موسم 2015-2016 والتي قدم خلالها موسمًا سيئًا لم يرقَ إلى طموحات جماهير الفريق وإدارته.

وتحدث الدولي الهولندي لصحيفة ” AKSAM ” التركية عن طريقة تشجيع الجماهير في الملاعب وانتقد سلوكهم قائلاً:” في الإمارات ردُّ الجماهير كان لا يصدق، أحيانًا كانوا يرموننا بالأحذية، وفي إحدى المرات أحد الأحذية وصل إلى كتفي، ولم أصدق ذلك، ربما لم نكن محترفين لكننا لسنا حيوانات.”

وأضاف الجناح الهولندي:” في النهاية يجب احترامنا، ولا أعرف كيف يمكنهم رمي اللاعبين بالأحذية، إنهم يهينون كرة القدم.”

وعاش الدولي الهولندي فترة سيئة خلال مسيرته برفقة العين الإماراتي، حيث لم يشارك بشكل كبير ولم يقدم أي مستوى يليق بسمعته كلاعب دولي في المنتخب الهولندي، ودخل في صراعات مع الجماهير على المواقع الاجتماعية.

وغادر “بابل العين” إلى ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني قبل أن يستقر في فريق بيشكتاش التركي حاليًا.