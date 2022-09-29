قبل يومين من الانطلاق.. المحكمة الرياضية تقرر إعادة هلال الشابة لدوري الأضواء التونسي

أعلن نادي هلال الشابة، اليوم، أن المحكمة الرياضية الدولية قررت إعادة الفريق إلى دوري الأضواء التونسي لكرة القدم، مما تسبب في ارتباك قبل يومين من انطلاق الموسم الجديد.

وقال هلال الشابة في بيان بصفحته على فيسبوك: ”أصدرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم قرارا يقضي بعودة هلال الشابة للرابطة الوطنية المحترفة (الدوري الممتاز)“.

وأضاف: ”القضاء الدولي ينصف هلال الشابة للمرة العشرين أمام الجامعة التونسية (الاتحاد التونسي)“.

وتجمعت بعض الجماهير المنتمية لفريق هلال الشابة أمام مقر النادي للاحتفال بقرار المحكمة الرياضية بعودة الفريق إلى الأضواء مرة أخرى.

وهبط هلال الشابة لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته 1-صفر أمام الأفريقي في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعتين الموسم الماضي.

لكن هلال الشابة احتج على جلوس رئيس الأفريقي على مقاعد البدلاء بدعوى أنه معاقب بالإيقاف لمباراتين، وقرر رفع شكوى للاتحاد التونسي لكرة القدم وبعدها لمحكمة التحكيم الرياضية.

ويقام الدوري التونسي هذا الموسم أيضا بنظام المجموعتين تضم كل واحدة سبعة أندية.