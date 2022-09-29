رسميًا.. بريست يعلن فسخ عقد يوسف بلايلي

أعلن نادي بريست الفرنسي، اليوم الخميس، رسميًا، فسخ عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.

وقال بريست في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”بعد طلب يوسف بلايلي الموجه إلى المدير الرياضي غريغوري لورينزي، وافق بريست واللاعب على إنهاء العقد الذي كان يمتد 30 يونيو 2023. وتتمنى للاعب حظًا سعيدًا لبقية حياته المهنية“.

ونقل النادي الفرنسي عن غريغوري لورينزي قوله: “شعر يوسف بلايلي بتوعك بشكل يومي، لا سيما بعد أن كان بعيدًا عن عائلته، لذلك كان من الصعب عليه الاستمرار في هذا الطريق“.

وأضاف: ”من أجل توازنه اليومي ولصالح المجموعة، اتفقنا على وضع حد لتعاوننا، كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة لا تهمنا أو لا تحتاج إلى التوسع فيها“.

وتابع غريغوري لورينزي: ”الأهم، اليوم، هو الوضع الرياضي لبريست والمؤسسة لا تزال فوق حالته الشخصية، مثل حالة أي لاعب آخر“.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى أن يوسف بلايلي أرسل ابن عمه للخضوع للكشف الطبي قبل الانتقال إلى برست، الصيف الماضي.

وتعاقد بريست مع بلايلي لستة أشهر في صفقة انتقال حر، في يناير الماضي بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر القطري نهاية العام الماضي.

وقال حساب ”Brest On Air“ عبر موقع ”تويتر“ المهتم بشؤون النادي الفرنسي إنه في يوليو الماضي، عندما كان بلايلي يستعد لخوض معسكر إعدادي قبل بداية الموسم، كان من المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية مختلفة، لكن المشكلة أن الدولي الجزائري أرسل ابن عمه لإجراء الفحوصات بدلا منه.

وأوضح الحساب إنه لم يحرص على إثارة هذه المشكلة حتى لا يحدث ضرر في النادي، الذي يعاني بالفعل من صعوبات على المستوى الرياضي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن يوسف بلايلي، البالغ من العمر 30 عامًا، شارك في 19 مباراة مع بريست سجل فيها 3 أهداف وصنع 4.

وسبق ليوسف بلايلي اللعب لمولودية وهران واتحاد الجزائر في الجزائر، والتردي التونسي، والأهلي السعودي، وأنجيه وبريست في فرنسا، وقطر القطري، علمًا أنه سجل 7 أهداف في 39 مباراة مع منتخب الجزائر الأول، ونال معه لقب كأس أفريقيا 2019، وكأس العرب 2021.