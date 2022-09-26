استمرار مباريات الدوري الجزائري خلال كأس العالم

أكد عبدالكريم مدوار رئيس رابطة المحترفين الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن مباريات دوري الدرجة الأولى لن تتوقف خلال نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين والتي لن يشارك بها المنتخب الجزائري.

وقال مدوار لوسائل إعلام محلية: ”مثلما قلت سابقا، مباريات الدوري لن تتوقف خلال منافسات كأس العالم. لا أرى أي أسباب تجبرنا على التوقف“.

وأضاف: ”لدينا أندية تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس أفريقيا للاعبين المحليين“.

وأتابع رئيس الرابطة: ”يتعين علينا تسيير المنافسة بطريقة جيدة وإنهائها وفقا للبرنامج المحدد. سنحاول خلال كأس العالم إعداد برنامج للبطولة المحلية لا يتعارض والأدوار المتقدمة من البطولة التي يحرص الجزائريون ومحبو كرة القدم على متابعتها“.

وأقيمت خمس جولات بالدوري الجزائري حتى الآن ويسير وفقا لبرنامجه المحدد.

يُشار إلى أن عدة دول قررت عدم إيقاف مسابقتها المحلية خلال كأس العالم ومنها الدوري المصري الممتاز 2022/2023 الذي لم ينطلق بعد، حيث لا يشارك المنتخب المصري في كأس العالم.

ويتصدر النادي الرياضي القسنطيني ترتيب الدوري الجزائري ويملك 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 12 نقطة من 4 مباريات لاتحاد الجزائر في المركز الثاني، و9 نقاط من 3 مباريات لشباب بلوزداد، و9 نقاط من 5 مباريات لجمعية أولمبي الشلف.