رسميا.. العين يعلن توصله لاتفاق مع الفتح المغربي بشأن المهدي مبارك

أعلن نادي العين الإماراتي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي، لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف بطل دوري أدنوك للمحترفين.

أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف "الزعيم"#نادي_العين 🟣⚫️ pic.twitter.com/bWvjBdRNnK — نادي العين (@alainfcae) August 3, 2022

ويبلغ المهدي المبارك من العمر 22 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط، وبحسب موقع transfermarkt فإن عقده مع الفتح الرباطي ينتهي في يونيو 2024.

وكان المهدي مبارك قريبا من التوقيع مع نادي الزمالك المصري بحسب تقارير صحفية مصرية ومغربية، قبل أن يحسم نادي العين الصفقة لصالحه.

ويعد المهدي من بين أبرز المواهب للمغربية التي تألقت مؤخرا ويتوقع له الكثيرون مستقبل مميز.

ورفض الفتح الرباطي بيع اللاعب داخل الدوري المغربي لأندية منافسة بعدما أبدت أندية الوداد والرجاء المغربين رغبة في التعاقد معه عقب تألقه مع ناديه الموسم الجاري.

ولم يلعب المهدي مبارك بعد للمنتخب المغربي الأول، لكنه مثل منتخبات الفئات السنية المغربية المختلفة.

ووجه نادي العين الشكر اليوم الأربعاء للاعبه جمال معروف.