كويتي عاق

مفقود نجران

الجمرة الخبيثة

إيماءات الجسد

نيرة أشرف

يسير عاريا

مجندة إسرائيلية

نانسي بيلوسي
أظهر المزيد

رياضة

رسميا.. العين يعلن توصله لاتفاق مع الفتح المغربي بشأن المهدي مبارك
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2022 13:11 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2022 13:30 GMT

رسميا.. العين يعلن توصله لاتفاق مع الفتح المغربي بشأن المهدي مبارك

لم يلعب المهدي مبارك بعد للمنتخب المغربي الأول، لكنه مثل منتخبات الفئات السنية المغربية المختلفة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي العين الإماراتي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي، لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف بطل دوري أدنوك للمحترفين.

ويبلغ المهدي المبارك من العمر 22 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط، وبحسب موقع transfermarkt فإن عقده مع الفتح الرباطي ينتهي في يونيو 2024.

وكان المهدي مبارك قريبا من التوقيع مع نادي الزمالك المصري بحسب تقارير صحفية مصرية ومغربية، قبل أن يحسم نادي العين الصفقة لصالحه.

ويعد المهدي من بين أبرز المواهب للمغربية التي تألقت مؤخرا ويتوقع له الكثيرون مستقبل مميز.

ورفض الفتح الرباطي بيع اللاعب داخل الدوري المغربي لأندية منافسة بعدما أبدت أندية الوداد والرجاء المغربين رغبة في التعاقد معه عقب تألقه مع ناديه الموسم الجاري.

ولم يلعب المهدي مبارك بعد للمنتخب المغربي الأول، لكنه مثل منتخبات الفئات السنية المغربية المختلفة.

ووجه نادي العين الشكر اليوم الأربعاء للاعبه جمال معروف.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play