الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة الوداد والرجاء في ربع نهائي كأس العرش المغربي

تتجه أنظار عشاق الكرة المغربية، اليوم الخميس، إلى ملعب (العربي الزاولي) لمتابعة لقاء الديربي الذي يجمع بين الوداد والرجاء في ربع نهائي بطولة كأس العرش المغربي.

وتقام أيضا مباراة فريق جمعية المنصورية ضد نهضة بركان في ربع النهائي، بينما ضمن فريقا يوسفية برشيد والفتح الرباطي التأهل إلى نصف النهائي.

Good vibes only ahead of #WACRCA pic.twitter.com/LcwlhZYv7q — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) July 6, 2022

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوداد والرجاء في ربع نهائي كأس العرش المغربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (العربي الزاولي) دون جمهور الساعة 18:00 بتوقيت المغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق هشام فرج.

وتم نقل اللقاء إلى ملعب (العربي الزاولي) بسبب بعض الأضرار التي لحقت بملعب محمد الخامس نتيجة احتفالات جماهير الوداد بلقب الدوري المغربي.

Derby Matchday minus one🔜🦅💪🏻 pic.twitter.com/6s8S1f2N7e — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) July 6, 2022

مشوار الفريقين

تأهل الوداد إلى ربع النهائي بعد فوزه على حساب الاتفاق المراكشي بنتيجة 4/1 في دور الـ32 للبطولة، ثم تغلب على حساب شباب المحمدية بنتيجة 3/2 في دور الستة عشر.

وصعد الرجاء بعد تغلبه على شباب قصبة تادلة بنتيجة 1/0 في دور الـ32 ثم الفوز على رجاء بني ملال بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3/3 في مباراة ثمن النهائي.

وحقق الوداد لقب الكأس 9 مرات آخرها العام 2001، كما أن الرجاء حقق اللقب 8 مرات آخرها العام 2017.

وفاز الرجاء على الوداد في آخر لقاء جمعهما يوم 16 يونيو الماضي بالدوري بنتيجة 2/0، بينما كان آخر لقاء بين الفريقين في كأس العرش بدور الأربعة لنسخة العام 2012 وفاز الرجاء بنتيجة 3/1.

الوداد وطريق الثلاثية

يحلم الوداد باستكمال مشواره نحو لقب الكأس الغائب منذ فترة طويلة أملاً في تحقيق الثلاثية بعد تتويجه بلقب الدوري بجانب دوري أبطال أفريقيا.

ويعول وليد الركراكي على خبرات لاعبيه لتحقيق الفوز بلقاء الديربي الذي يغيب عنه جمهور الفريقين.

ويعتمد الركراكي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد رضا التكناوتي، وأمامه رباعي خط الدفاع أشرف داري و أمين فرحان وأيوب عملود ويحيى عطية الله.

ويقود خط الوسط يحيى جبران، وبجواره أيمن الحسوني وجلال الداودي وفي خط الهجوم جي مبينزا وخلفه الثنائي رضا الجعدي وزهير المترجي.

الرجاء.. ومصالحة الجماهير

يسعى الرجاء لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على حساب الوداد واستكمال المشوار نحو تحقيق لقب الكأس بعد ضياع لقب الدوري بجانب الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال.

ويقود الرجاء البلجيكي باتريك دو فيلد بجانب مساعدة هلال الطير وهشام بوشروان وعبدالإله فهمي وسط أنباء عن اقتراب المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي من العودة مجددا لقيادة الرجاء.

ويعتمد الرجاء على تشكيلة تضم حارس المرمى أنس الزنيتي، وأمامه مروان هدهودي وجمال حركاس وعبدالإله مدكور وعبدالجليل جبيرة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عمر العرجون وبجواره محمد أزريدة وزكريا الهبطي، مع ثلاثي الهجوم سفيان بنجديدة ومحسن متولي ومحمد المكعازي.

ويرى المدرب المغربي عبدالرحيم طاليب، أن الدوافع أقوى لدى لاعبي الرجاء لإثبات قدراتهم قبل تعيين مدرب جديد ومصالحة جماهيره بعكس لاعبي الوداد الذين بدأوا الانشغال بعروض الرحيل.

وأوضح طاليب لشبكة ”إرم نيوز“ أن المباراة داخل الملعب يحسمها عطاء اللاعبين ومردودهم، مؤكدا أن الفرص متساوية ولكن دوافع لاعبي الرجاء أكبر نظريا.

وأشار إلى أن الوداد لديه عناصر تملك الخبرات وحالتهم المعنوية مرتفعة بعد التتويج القاري وحصد لقب الدوري.