الوداد يتوج بالدوري المغربي بعد تعادله مع مولودية وجدة

توج نادي الوداد بلقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه مولودية وجدة، اليوم الأربعاء.

واقتنص الوداد تعادلا بطعم الفوز من ملعب مضيفه مولودية وجدة، يوم الأربعاء، في المرحلة التاسعة والعشرين (قبل الأخيرة)، للمسابقة، ليتوج باللقب رسميا دون النظر للقاء غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، الذي تغلب 2 – 1 على ضيفه الجيش الملكي في المرحلة ذاتها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مولودية وجدة بهدفين حملا توقيع لامين دياكيتي في الدقيقتين السادسة و33 على الترتيب، لكن الوداد انتفض في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الأول عن طريق جي مبينزا، قبل أن يحرز جوفيل تسومو، هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي كان كفيلا بحصول الفريق الملقب بـ(وداد الأمة) على اللقب.

ورفع الوداد رصيده إلى 63 نقطة متقدما بأربع نقاط على غريمه الرجاء قبل جولة واحدة من النهاية.

CAMPIONE CAMPIONE OLE OLE OLE !!! 🏆🎉 pic.twitter.com/9Qn8x2XJCN — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) June 29, 2022

وأنهى الوداد الرياضي إثارة الدوري المغربي باحتفاظه بالدرع للموسم الثاني تواليا والـ22 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع غريمه الرجاء الرياضي، في الأمتار الأخيرة من عمر البطولة.

وكلل الوداد موسما استثنائيا بفوزه بلقب الدوري المغربي، بعدما سبق أن عانق المجد الأفريقي بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري نهاية مايو الماضي.

فوز غير مفيد للرجاء

وانتصر الرجاء 2-1 على الجيش بفضل هدفي سفيان بنجديدة في الدقيقة 23 وبيني باديبانجا بعد 12 دقيقة من الشوط الثاني.

وسجل المهاجم إسماعيل خافي هدف الجيش في الدقيقة 39.

ورغم الهزيمة حافظ الجيش الملكي على المركز الثالث برصيد 45 نقطة لكنه يتقدم بنقطة واحدة على المغرب الفاسي الذي تعادل 1-1 مع مضيفه اتحاد طنجة.

هبوط يوسفية برشيد

وهبط يوسفية برشيد إلى الدرجة الثانية بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه الدفاع الحسني بهدف محسن ربجة في الدقيقة 29، وأكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد محمد الجعواني.

ويحتل يوسفية برشيد المركز الأخير وله 26 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن منطقة الأمان، فيما أصبح رصيد الدفاع الحسني 35 نقطة في المركز الثامن.

وضمن حسنية أغادير مكانه في دوري المحترفين بعد فوزه 3-2 على مضيفه شباب السوالم، حيث يملك 33 نقطة.

وأحيا سريع واد زم آماله في البقاء بتغلبه 2-صفر على الفتح الرباطي، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مولودية وجدة.

وستحسم الجولة الأخيرة هوية الفريق الثاني الذي سيهبط مع يوسفية برشيد إلى، حيث يستضيف سريع واد زم منافسه الدفاع الحسني، فيما يخرج مولودية وجدة لمواجهة شباب المحمدية.