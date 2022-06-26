رسميا.. الترجي بطل للدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي (فيديو)

توج نادي الترجي بطلا للدوري التونسي، للموسم 2021/2022، بعد الفوز 2/1 على اتحاد بن قردان، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من مجموعة التتويج، في حين تعادل الاتحاد المنستيري 2/2 مع الصفاقسي.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي للمرة الـ32 في تاريخه، كأكثر ناد تتويجا باللقب والسادسة على التوالي.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | فخر الدين العوجي يمنح التقدم سريعاً لاتحاد بن قردان أمام الترجي الرياضي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/ztXIhlMqxl — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

في حين نال الأفريقي اللقب 13 مرة (آخرها موسم 2014/2015)، والنجم الساحلي 10 مرات (آخرها موسم 2015/2016)، والصفاقسي 8 مرات (آخرها موسم 2012/2013)

وعلى ملعب ”حمادي العقربي“ سجل فخرالدين العوجي هدفا لاتحاد بن قردان في الدقيقة السادسة، وتعادل الترجي في الدقيقة 85 بهدف من توقيع محمد علي بن حمودة قبل أن يأتي هدف الفوز بتوقيع إلياس شتي في الدقيقة 90+8 لينال الترجي اللقب.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | الترجي الرياضي يتمكن من إدراك التعادل أمام اتحاد بن قردان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/srg3Pmn6Ms — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

وسجل هدفي الصفاقسي شادي الهمامي في الدقيقتين 21 و35، في حين سجل روجير أهولو هدف التقليص للاتحاد المنستيري في الدقيقة 71، قبل أن يوقع يوسف العبدلي هدف التعادل للاتحاد المنستيري في الدقيقة 88.

ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 24 نقطة متقدما بنقطتين عن الاتحاد المنستيري، في حين يملك الصفاقسي 16 نقطة في المركز الثالث.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | الترجي الرياضي يسجل الهدف الثاني أمام اتحاد بن قردان في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني #قنوات_الكاس pic.twitter.com/DKqEZW2QqM — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

ويأتي الأفريقي في المركز الرابع وحصد 15 نقطة، ثم النجم الساحلي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل النجم الساحلي سلبيا مع الأفريقي.

وتنص لوائح الدوري التونسي على اللجوء لنتائج المواجهات المباشرة، في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط.

وفي حال تساوي نقاط المواجهات المباشرة وفارق الأهداف فإن المعيار الثالث سيكون التسجيل خارج الأرض.

وكانت مواجهة اتحاد بن قردان المباراة الأخيرة لخليل شمام مدافع الترجي الذي يستعد لاعتزال اللعب بعد مسيرة طويلة وحافلة بالألقاب حصد خلالها لقب الدوري 12 مرة، ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس تونس 4 مرات.

وطوال تاريخ الدوري التونسي لم يسبق لأي فريق أن حافظ على لقب الدوري 6 مرات إلا الترجي نفسه عندما نال اللقب 7 مرات متتالية بين 1998 و2004.