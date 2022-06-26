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رياضة

رسميا.. الترجي بطل للدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي (فيديو)
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 18:21 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 19:05 GMT

رسميا.. الترجي بطل للدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي (فيديو)

توج نادي الترجي بطلا للدوري التونسي، للموسم 2021/2022، بعد الفوز 2/1 على اتحاد بن قردان، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من مجموعة التتويج، في حين تعادل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج نادي الترجي بطلا للدوري التونسي، للموسم 2021/2022، بعد الفوز 2/1 على اتحاد بن قردان، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من مجموعة التتويج، في حين تعادل الاتحاد المنستيري 2/2 مع الصفاقسي.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي للمرة الـ32 في تاريخه، كأكثر ناد تتويجا باللقب والسادسة على التوالي.

في حين نال الأفريقي اللقب 13 مرة (آخرها موسم 2014/2015)، والنجم الساحلي 10 مرات (آخرها موسم 2015/2016)، والصفاقسي 8 مرات (آخرها موسم 2012/2013)

وعلى ملعب ”حمادي العقربي“ سجل فخرالدين العوجي هدفا لاتحاد بن قردان في الدقيقة السادسة، وتعادل الترجي في الدقيقة 85 بهدف من توقيع محمد علي بن حمودة قبل أن يأتي هدف الفوز بتوقيع إلياس شتي في الدقيقة 90+8 لينال الترجي اللقب.

وسجل هدفي الصفاقسي شادي الهمامي في الدقيقتين 21 و35، في حين سجل روجير أهولو هدف التقليص للاتحاد المنستيري في الدقيقة 71، قبل أن يوقع يوسف العبدلي هدف التعادل للاتحاد المنستيري في الدقيقة 88.

ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 24 نقطة متقدما بنقطتين عن الاتحاد المنستيري، في حين يملك الصفاقسي 16 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي الأفريقي في المركز الرابع وحصد 15 نقطة، ثم النجم الساحلي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل النجم الساحلي سلبيا مع الأفريقي.

وتنص لوائح الدوري التونسي على اللجوء لنتائج المواجهات المباشرة، في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط.

وفي حال تساوي نقاط المواجهات المباشرة وفارق الأهداف فإن المعيار الثالث سيكون التسجيل خارج الأرض.

2022-06-10-20

وكانت مواجهة اتحاد بن قردان المباراة الأخيرة لخليل شمام مدافع الترجي الذي يستعد لاعتزال اللعب بعد مسيرة طويلة وحافلة بالألقاب حصد خلالها لقب الدوري 12 مرة، ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس تونس 4 مرات.

وطوال تاريخ الدوري التونسي لم يسبق لأي فريق أن حافظ على لقب الدوري 6 مرات إلا الترجي نفسه عندما نال اللقب 7 مرات متتالية بين 1998 و2004.

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