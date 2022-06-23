عزيز البدراوي يقيل رشيد الطاوسي من تدريب نادي الرجاء المغربي

قالت تقارير إعلامية مغربية، إن عزيز البدراوي الرئيس الجديد لنادي الرجاء البيضاوي قرر إقالة المدرب رشيد الطاوسي من مهامه بعد الهزيمة أمام أولمبيك أسفي 3-2 في الدوري الاحترافي المغربي والتي قلصت حظوظ الفريق في الفوز باللقب.

وذكرت قناة الرياضية المغربية وموقع هيسبريس أن رئيس الرجاء البيضاوي أكد خبر إقالة المدرب رشيد الطاوسي والطاقم التقني من مهامهم قبل نهاية الموسم، إذ سيتم عقد اجتماع لفك الارتباط رسميا.

وسيتم تكليف الثلاثي عبد الإله فهمي وهشام أبو شروان وبوشعيب المباركي، وهم: لاعبون قدامى ومدربون سابقون في الفئات الصغرى للفريق ومساعدون لعدة مدربين سابقا بقيادة الفريق، في ما تبقى من جولات الدوري الاحترافي المغربي، إذ لم يتبق سوى 3 جولات، وسيتم تعيين مدرب جديد للفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان عزيز البدراوي _الذي انتخِب رئيسا جديدا للرجاء البيضاوي رسميا في نفس يوم إجراء الديربي أمام الوداد البيضاوي_ يرغب في التخلي عن رشيد الطاوسي، لكن الفوز في الديربي دفعه لمنحه فرصة حتى نهاية الموسم، خاصّة أن الفوز قلص الفارق عن الوداد البيضاوي المتصدر لنقطة وحيدة.

لكن الرجاء البيضاوي تعادل سلبيا أمام شباب المحمدية ثم خسر أمام أولمبيك أسفي 3-2 ليبتعد الوداد البيضاوي بفارق 6 نقاط في الصدارة على بعد 3 جولات، ويحتاج لـ4 نقاط من 9 نقاط ممكنة للتتتويج باللقب للمرة الـ22 في تاريخه والثانية على التوالي.

وستكلف إقالة رشيد الطاوسي من تدريب الرجاء البيضاوي المغربي نحو 75 ألف دولار، وهي قيمة الشرط الجزائي المتمثل في رواتب 3 أشهر.

وسبق لرشيد الطاوسي تدريب الرجاء البيضاوي موسم 2015-2016 وأقيل من منصبه وعاد لتدريب الفريق في شباط / فبراير الماضي بعدما تخلى عن منصبه في الإدارة التقنية للاتحاد المغربي لكرة القدم.