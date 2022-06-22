ترتيب الدوري المغربي.. الوداد يستغل تعثر الرجاء أمام أولمبيك آسفي ويتجاوز نهضة بركان ويطير بالصدارة

استغل نادي الوداد الرياضي تعثر منافسه على لقب الدوري المغربي الرجاء، وعاد بانتصار ثمين من الملعب البلدي أمام مضيفه نهضة بركان، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.

وفاز الوداد على مضيفه نهضة بركان 1-0.

وسجل مبينزا كمبولكي هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الوداد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني، مع تبقي ثلاث مراحل على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نهضة بركان عند 35 نقطة في المركز السادس.

تعثر الرجاء

وتعرضت محاولات فريق الرجاء البيضاوي للمنافسة على لقب الدوري المغربي لكرة القدم لضربة قوية، بعد خسارته أمام ضيفه أولمبيك آسفي 2-3، اليوم الأربعاء.

تقدم حميد أحداد للرجاء في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، قبل أن يدرك حمزة خابا التعادل لأولمبيك آسفي، قبل أن يسجل مروان الهدهودي الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 72 سجل جبريل أوتارا الهدف الثاني لأولمبيك آسفي، قبل أن يضيف زميله كلاوديو سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد الرجاء عند 53 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المغربي: