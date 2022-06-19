ترتيب الدوري التونسي: الترجي يصعق الأفريقي بثلاثية ويطير بالصدارة

واصل الترجي الانفراد بصدارة ترتيب الدوري التونسي، بعد فوزه على جاره الأفريقي في ديربي العاصمة، 3-1 ضمن منافسات الجولة 8 من المسابقة المحلية.

وفاز الترجي بعشرة لاعبين 3-1 على غريمه الأفريقي في مباراة متوترة ليستعيد صدارة مرحلة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

افتتح الترجي أهداف المباراة في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب الجزائري محمد أمين توجاي.

وفي الدقيقة 33 أدرك الأفريقي هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب زهير الذوادي، بعد طرد المدافع الجزائري عبد القادر بدران لإعاقة المهاجم آدم قرب المنفرد بالمرمى.

وتقدم الترجي مرة أخرى عن طريق الإيفواري فوسينى كوليبالى في الدقيقة 45 بمتابعة لكرة عرضية داخل المنطقة.

وعزز الليبي حمدو الهوني تقدم الترجي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة متقدما بنقطتين على الاتحاد المنستيري، الذي انتصر 2-صفر على النجم الساحلي أمس السبت، قبل جولتين من النهاية.

وتراجع الأفريقي، الذي مني بخسارته الأولى في ست مباريات بجميع المسابقات مع مدربه الجديد عادل السليمي، للمركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 13 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري التونسي: