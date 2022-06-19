الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي ضد الأفريقي في الدوري التونسي

يستضيف ملعب ”حمادي العقربي“، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الترجي وضيفه الأفريقي في ديربي العاصمة التونسية ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وتقام أيضاً مواجهة أخرى تجمع بين اتحاد بن قردان والصفاقسي، بعدما فاز الاتحاد المنستيري على النجم الساحلي بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة الثامنة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي ضد الأفريقي في الدوري التونسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”حمادي العقربي“ في رادس في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس ويديرها الحكم هيثم قيراط.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب مجموعة التتويج

يتصدر الاتحاد المنستيري جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 18 نقطة قبل جولتين من النهاية.

ويحتل الترجي المركز الثاني برصيد 17 نقطة قبل مواجهة الأفريقي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويحتل الصفاقسي المركز الرابع برصيد 11 نقطة وخلفه النجم الساحلي بنفس الرصيد ويحتل اتحاد بن قردان المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويعني فوز الترجي اعتلاءه الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري قبل آخر جولتين من نهاية الدوري وفي حالة التعادل يتساوى الترجي مع المنستيري بنفس الرصيد.

وفي حالة فوز الأفريقي تشتعل المنافسة قبل آخر جولتين فالمنستيري يتصدر وقتها برصيد 18 نقطة وخلفه الترجي بفارق نقطة والأفريقي برصيد 16 نقطة.

ويلعب الترجي في آخر جولتين ضد مضيفه النجم الساحلي ثم يستضيف اتحاد بن قردان بينما يلعب الاتحاد المنستيري مع مضيفه اتحاد بن قردان ثم يخرج لمواجهة الصفاقسي.

ويلعب الأفريقي في آخر جولتين ضد ضيفه الصفاقسي ثم يخرج لمواجهة النجم الساحلي.

#Football 🏟️ 𝙽𝙴𝚇𝚃-𝙼𝙰𝚃𝙲𝙷 ⚽

Espérance Sportive de Tunis 🆚 #ClubAfricain 🔴⚪ #ESTCA

🏆 | Ligue ¹ ⭕ journée 8 – Play-Off

🕔 | 17h – Dimanche 19 juin 2022

📍 | Stade Olympique Hammadi Agrebi – Radès #ForzaCA ❤️ #الإفريقي_تعيش pic.twitter.com/O6iSLQi1hw — Club Africain (@clubafricain) June 17, 2022

الترجي.. وخبرات معلول

يسعى الترجي لتحقيق الفوز واعتلاء الصدارة مجدداً ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخروج المرير مبكراً من كأس تونس من ثمن النهائي على يد هلال مساكن بضربات الترجيح.

وأطاح الترجي بمدربه راضي الجعايدي، بينما تولى المهمة المدرب القدير نبيل معلول الذي يسعى لتحقيق الفوز على الأفريقي في لقاء الديربي وكسب ثقة الجماهير مبكراً.

ويغيب عن الترجي لاعب الوسط غيلان الشعلالي للإصابة، بينما التحق الرباعي الدولي عبد القادر بدران ومحمد أمين توجاي ومحمد علي بن رمضان وحارس المرمى صدقي الدبشي قبل المواجهة بـ48 ساعة.

ويعتمد الترجي على تشكيلة تضم حارس المرمى صدقي الدبشي وأمامه رباعي خط الدفاع هاني عمامو وعبد القادر بدران ومحمد أمين بن حميدة وزياد مشموم.

ويقود خط الوسط محمد علي بن رمضان وبجواره فوسيني كوليبالي وفادي بن شوق وفي خط الهجوم رشاد العرفاوي أو صابر بوغرين وحمدو الهوني وكينغسلي إيدواه.



الأفريقي.. وطموح السليمي

يسعى الأفريقي لتحقيق الفوز على حساب الترجي وحسم لقاء الديربي لأول مرة منذ 5 مباريات.

وانتفض الفريق مع مدربه عادل السليمي الذي قاد الأفريقي لتحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري والكأس.

ويغيب عن صفوف الأفريقي المدافع نادر الغندي وحمزة العقربي، ويعتمد الأفريقي على تشكيلة تضم حارس المرمى معز حسن وأمامه خط الدفاع بقيادة إسكندر العبيدي وغازي عبد الرازق ونبيل لعمارة.

ويقود خط الوسط لاري عزوني وأمادو سابو وياسين شماخي وشهاب العبيدي وآدم قرب مع ثنائي الهجوم زهير الذوادي وحمدي العبيدي.

وأكد يامن بن ذكري، مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الترجي سيخوض المواجهة بقيادة فنية جديدة متسلحاً بخبرات مدربه القدير نبيل معلول الذي تولى المهمة في ظروف صعبة للغاية.

وأشار إلى أن الترجي لديه لاعبون مميزون ويستطيع تحقيق الفوز ولكن الأفريقي أظهر تألقاً لافتاً مع مدربه عادل السليمي الذي أعاد الثقة للاعبيه.

وأوضح أن غياب الغندري سيؤثر بالسلب على الأفريقي ولكن الترجي يغيب عنه أيضاً غيلان الشعلالي وهو لاعب محوري ومميز.