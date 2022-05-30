اشتباك بين مجلس إدارة الأهلي ومسؤولي تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا‬ (فيديو)

وقعت اشتباكات بين مجلس إدارة النادي الأهلي المصري والأمن المغربي قبل وقت قصير على صافرة بداية المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتباكات بين عناصر من الأمن وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وتم منع وفد الأهلي من دخول ملعب المركب الرياضي محمد الخامس حيث تقام المباراة.

اشتباكات بين أمن المغرب وحسام غالي عضو مجلس إدارة #الأهلي المصري قبل نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا ومنع وفد #الأهلي من دخول ملعب المركب الرياضي محمد الخامس #الأهلي_المصرى #الأهلي_الودادpic.twitter.com/SUSXw6ULD3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وقبل ساعات هدد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ضابط أمن مغربي حيث ظهر في بث مباشر لصفحة النادي الأهلي على موقع ”فيسبوك“ من مركب محمد الخامس بالمغرب يقول فيه للضابط: ”إذا جمهوري مجاش هنا هعمل مصيبة“.

وطلب خالد مرتجي وحسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارته الحالي، من جمهور الفريق رفع لافتة في المدرجات الخاصة بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حين رفض مسؤولو الأمن في الاستاد رفع اللافتة.

عااااااااااااااااااجل 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 امن المغرب يعتدي على مجلس إدارة النادي الأهلي والبعثة المصاحبة للفريق ❌❌ pic.twitter.com/r4vILRIG86 — Ahly Insider (@AhlyInsider) May 30, 2022

وبعد ذلك صعد حسام غالي بنفسه إلى المدرجات لرفع اللافتة بينما قال خالد مرتجي لضابط الأمن المغربي: ”أنا المدرج ده بتاعي وجمهوري هيقعد هنا عشان لو مقعدش هنا هعمل مصيبة ومش هلعب المباراة إلا لما آخد حقي“.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إقامة النهائي في ملعب الوداد؛ ما أثار غضب الأهلي وجعله يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، لكنه لم يتمكن من تغيير القرار، وسيضطر لخوض النهائي في المغرب.

ونال النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علما أن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.

وسبق أن تواجه الأهلي والوداد البيضاوي المغربي 10 مرات في دوري أبطال أفريقيا، بينها مواجهتان في نهائي 2017، حيث تعادلا 1/1 في مصر، وفاز الوداد 1/0 في مباراة الإياب.