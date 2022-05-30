خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي يهدد مسؤولا مغرببا: "هعمل مصيبة" (فيديو)

هدد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي المصري، ضابط أمن مغربي حيث ظهر في بث مباشر لصفحة النادي الأهلي المصري على فيس بوك من مركب محمد الخامس بالمغرب يقول فيه للضابط: ”‘إذا جمهوري مجاش هنا هعمل مصيبة“.

خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري يهدد ضابط أمن مغربي: "اذا جمهوري مجاش هنا هعمل مصيبة".#الاهلى_الوداد #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/JmHMR5mXm6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وطلب خالد مرتجي وحسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارته الحالي، من جمهور الفريق رفع لافتة في المدرجات الخاصة بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حين رفض مسؤولو الأمن في الاستاد رفع اللافتة.

وبعد ذلك صعد حسام غالي بنفسه إلى المدرجات لرفع اللافتة بينما قال خالد مرتجي لضابط الأمن المغربي: أنا المدرج ده بتاعي وجمهوري هيقعد هنا عشان لو مقعدش هنا هعمل مصيبة ومش هلعب المباراة إلا لما آخد حقي“.

ثم التفت مرتجي إلى مصور قناة الأهلي وقال: ”صور هذا مباشرة. صور ما يفعلوه بنا في المغرب“.

بعدها اتصل خالد مرتجي بياسر عثمان سفير مصر في المغرب وقال: ”أنا في الملعب ـ مركب محمد الخامس الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة ـ وبعد أن مكننا كاف من المكان المخصص لوضع البنرات أوقفنا الأمن وقال إن كاف (ملوش لازمة) وسنفعل ما نريده وسيدخل الجمهور المغربي من هذا المكان، وهكذا ستحدث مشكلة كبيرة“.

وواصل: ”أوقفوا عمال تركيب البانرات وأعطوهم تعليمات بوقف العمل، وقد صورنا كل ذلك مباشرة“.

”جمهورنا يفترض به أن يكون وراء المرمى في مدرج يتسع لحوالي 11 ألفا و600 مشجع، واتفقنا على ذلك لمنع التداخل بين جمهوري الأهلي والوداد، وبالتالي أتينا ببنرات النادي لوضعها في الأماكن الخالية وهذا متفق عليه مسبقا“.

”الآن الأمن يقول لنا إن هذا المكان ليس مخصصا لنا، سنخصص لكم مكانا مختلفا يتسع لـ 4 آلاف مشجع“.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الإثنبن، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

تطورات جديدة

وقال الأهلي في بيان رسمي قبل قليل: ”فوجئت بعثة الأهلي بالمغرب، بقيام المسؤولين على تنظيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتغيير المكان المخصص لـ«البانرات» الخاصة بالفريق في المكان المخصص لجماهير الأهلي بملعب مركب محمد الخامس، بعكس ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي «كاف»، واللجنة المنظمة“.

وتابع :“تم توثيق ذلك في محضر الاجتماع الفني للمباراة، حيث تفاجأ وفد الأهلي بأن القائمين على التنظيم من الاتحاد المغربي، قاموا باستبدال المكان الذي تم الاتفاق على تخصيصه لجماهير الأهلي بمكان آخر، في حين أن جماهير الأهلي قد حصلت على التذاكر بهذا المكان، وفقا لما تم الاتفاق عليه. ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل رفض القائمون على التنظيم تعليق «البانرات» الخاصة بالأهلي في أماكن جماهيره، وهو الأمر الذي سبق وأن تم الموافقة عليه من «كاف» واللجنة المنظمة، والحماية المدنية وكل الجهات“.

وأتم :“على الفور قام محمود الخطيب، رئيس النادي والذي يترأس البعثة، بتكليف خالد مرتجي، أمين الصندوق، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة بالتوجه إلى مركب محمد الخامس، بعدما سبقهم أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات الخارجية، لتعليق «البانرات» وقاموا بإبلاغ أمن الـ«كاف» بما حدث، وإثبات ما تم تغييره، والذي أبدى استياءه من القائمين على التنظيم، وتعهد مسؤولو الأمن بالـ«كاف» للمهندس خالد مرتجي وحسام غالي بإعادة جمهور الأهلي إلى المكان المخصص له، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، والموثق بشكل رسمي في محضر الاجتماع وتعليق تلك «البانرات»“.