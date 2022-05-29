الأهلي يعلن عن أزمة جديدة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف النادي الأهلي المصري عن أزمة جديدة قبيل مباراة الفريق أمام الوداد المغربي غدًا الإثنين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر مشجعو كرة القدم الأفريقية المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غداً الإثنين، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأعلن الأهلي تسلمه 2500 تذكرة فقط من إجمالي 10000 تذكرة المخصصة له، مطالبًا السفارة المصرية بالتدخل بعد فشل محاولاته مع الكاف.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا كشف فيه تفاصيل الأزمة وجاء كالتالي:

”طلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب من السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المملكة المغربية، بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة الغد مع الوداد في نهائي دوري الأبطال، والتي تقام على مركب محمد الخامس.. جاء ذلك في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية، ونظرًا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف الأنحاء لحضور المباراة، في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى 2500 تذكرة فقط من العشرة آلاف تذكرة التي خصصها الـ«كاف» للنادي، وقد بذلت بعثة الأهلي جهدًا كبيرًا في التواصل مع مسؤولي «كاف» واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقَّ أي استجابة، وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة؛ لذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أي أزمات عند دخول الجماهير غدًا، والعمل على تأمين سلامتها في نفس الوقت“.

🚨🚨الأهلي يتسلم ٢٥٠٠ تذكرة فقط.. ويطلب تدخل السفارة المصرية لحل أزمة جماهيره غدًا pic.twitter.com/QM2EdZiNzY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 29, 2022

ويسجل الأهلي ظهوره الخامس عشر في الدور النهائي لدوري الأبطال، معززاً رقمه القياسي كأكثر الأندية تأهلاً إلى هذا الدور في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، فإن الوداد يستعد للمشاركة في النهائي الخامس في مسيرته بالمسابقة.

وستكون هذه هي المرة التاسعة التي يلعب فيها الأهلي مباراة التتويج بلقب دوري الأبطال خارج بلاده، بينما ستكون هي الثانية التي يخوضها الوداد على ملعبه، بعد نسخة عام 2017، التي لعب خلالها اللقاء الحاسم في النهائي في الدار البيضاء.

وبعد قرار ”كاف“ بإقامة النهائي من لقاء وحيد، لعب الأهلي المباراة النهائية بعيداً عن مصر في نسخة العام الماضي، حيث فاز بالبطولة عقب فوزه الكبير 3-0 على كايز تشيفز الجنوب أفريقي في ملعب محمد الخامس، ليحتفل بخمسة تتويجات بالمسابقة خارج معقله، في حين تعرض للخسارة في 3 نهائيات.