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رياضة

جاريدو لـ"إرم نيوز": بيرسي تاو الأفضل في الأهلي.. وأحذّر موسيماني من ثنائي الوداد
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 17:40 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 18:05 GMT

جاريدو لـ"إرم نيوز": بيرسي تاو الأفضل في الأهلي.. وأحذّر موسيماني من ثنائي الوداد

يرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق لفريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، أن الكفة متساوية بين كلا الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

يرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق لفريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، أن الكفة متساوية بين كلا الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية، غدًا الإثنين، المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد.

وسبق أن درب جاريدو فريق الأهلي، موسم 2014 – 2015، وحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما فاز بلقب السوبر المصري، وتولى قيادة الوداد لمدة 7 أشهر خلال الفترة بين فبراير إلى سبتمبر 2020.

وقال جاريدو لـ“إرم نيوز“ إنه فخور بأنه كان مدربًا للفريقين من قبل، فالأهلي أفضل فريق في تاريخ أفريقيا، وأكثر الأندية تتويجًا، كما أن الوداد فريق رائع وطموح، وعرف طريق البطولات.

وأضاف:“ عشت لحظات رائعة مع جمهور الأهلي المتحمس والذي اعتاد حصد الألقاب، وتحقيق الانتصارات، كما أنني لا أنسى ذكرياتي الرائعة في كازابلانكا، وملعب محمد الخامس مع الوداد“.

وتابع :“ربما لسوء حظي عندما توليت تدريب الوداد غابت الجماهير بسبب جائحة كورونا، ولكنني أعلم تمامًا مدى حماس مشجعي الوداد، حيث سبق أن دربت الرجاء، وأعلم قيمة جمهور الوداد وحماسهم الشديد، والأجواء الرائعة التي يقومون بها“.

وبسؤاله أيهما سيشجع في اللقاء النهائي، قال جاريدو ضاحكًا:“ بالنسبة لي أفضل فوز الفريقين، وسأهنئ جماهير الفريق الفائز في كل الأحوال، ودربت الأهلي والوداد، كما أن القاهرة والدار البيضاء من الأماكن المفضلة لي“.

وعن أفضل لاعب في الأهلي، أكد المدرب الإسباني أن الفريق المصري يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في القارة السمراء، ولكنه يرى أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو الأفضل في تشكيلة المدرب بيتسو موسيماني، ودائمًا مصدر الخطورة.

وحذَّر جاريدو الأهلي من خطورة ثنائي الوداد يحيى جبران، وأيمن الحسوني، مؤكدًا أنهما لاعبان رائعان، ولديهما جودة التمرير.

وأشار إلى أن الأهلي والوداد يملكان أيضًا حارسين على أعلى مستوى، وهما محمد الشناوي حارس الأهلي، ورضا التكناوتي حارس الوداد.

وعن توقعاته لنتيجة المباراة النهائية، قال جاريدو:“ في رأيي أن مثل هذه المباريات تكون دائمًا خارج التوقعات، والحظوظ تكون متساوية، رغم أن الوداد يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولكن خبرة الأهلي تجعله رقمًا صعبًا“.

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