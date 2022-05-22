الأهلي يقرر استمرار التصعيد ضد "الكاف" بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي استمرار متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وسيلعب الأهلي في ضيافة الوداد في المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 مايو أيار، بينما لجأ بطل أفريقيا لمحكمة التحكيم الرياضية لمحاولة نقل المباراة إلى ملعب محايد.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، استعرض كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، وجاء في مقدمتها إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة.

ووفقًا للبيان استعرض المجلس الموقف من الطلبات التي وصفها بـ“المشروعة“ للنادي التي تم إرسالها إلى «كاف» منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير الأهلي، وأن النادي سوف يقوم بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضًا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي، بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية، وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلي قرارات مجلس إدارة الأهلي:

قرارات مجلس ادارة النادي في اجتماع اليوم 🚨 pic.twitter.com/E0Cm2V1OVF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 22, 2022

• الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت التداعيات المقبلة (سلبًا أو إيجابًا)، لإرساء مبدأ العدالة بعيدًا عن أية خلافات «وهمية» مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها. خاصًة وأن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى «كاف» منذ أربعة أيام.

• دعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق، بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين ”لاكي تورز وماستر ترافيل“ واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه.

• الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليًّا مع الاتحاد الإفريقي فقط، والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة.. وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسئوليها.

• تكليف الكابتن محمود الخطيب بترؤس بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني.

يذكر أن رابطة الأندية المحترفة المصرية لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق مساء اليوم الأحد تأجيل مباراة للأهلي في الدوري الممتاز، لمساعدته في محاولته للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي هذا الشهر.

وكان من المفترض أن يلعب الأهلي مع الشرقية للدخان يوم الأربعاء المقبل، ورفضت الرابطة طلبا سابقا بالتأجيل، قبل أن توافق على طلب جديد من الأهلي بإقامة المباراة دون اللاعبين الدوليين الشهر المقبل.

وقالت الرابطة بصفحتها على ”تويتر“ إن هذه المباراة المؤجلة ستقام 15 يونيو حزيران المقبل في استاد السلام.

🚨 تأجيل مباراة الاهلي و إيسترن كومباني ليوم الاربعاء 15/6/2022#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/kWxd5NH5X1 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 22, 2022

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات المختلفة، لكنه رغم ذلك حقق انتفاضة مذهلة وسجل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إنبي يوم السبت، ويحقق انتصاره الأول في خمس مباريات.

وتعثر الأهلي في أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصري البورسعيدي والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الأهلي سلبياً، ليفرط في 9 نقاط كاملة في الصراع على الصدارة مع الزمالك، حامل اللقب، الذي خسر من إنبي بثنائية ومن الطلائع بهدف.

ونجا الأهلي من رقم سلبي حيث كان قريبا من البقاء دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي، قبل أن ينتزع الانتصار الثمين.

وأصبح رصيد الأهلي، الذي كان قد حصد ثلاث نقاط من آخر أربع مباريات، 37 نقطة من 16 مباراة ويحتل المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة. ويتصدر الزمالك الدوري وله 41 نقطة من 19 مباراة.

ويأتي انتصار الأهلي، الذي كان قد فاز لآخر مرة على الاتحاد السكندري في السادس من أبريل نيسان، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا في ضيافة الوداد البيضاوي المغربي في 30 مايو أيار.