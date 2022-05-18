النصر السعودي يسعى للتعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي

كشفت تقارير صحفية جزائرية أن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الجزائري ياسين براهيمي مع فريقه الريان القطري هذا الموسم بعد تجربة دامت 3 سنوات قدم فيها من بورتو البرتغالي.

ونشر موقع (Maracana Foot) الجزائري تقريرًا قال فيه إن نادي النصر السعودي يسعى بقوة للتعاقد مع لاعب بورتو البرتغالي السابق.

وأشار إلى أن نادي النصر يرى في ياسين براهيمي القدرة على حل الكثير من المشاكل التي يعيشها الفريق وتضييعه المنافسة على جميع الألقاب.

ومن المنتظر أن يكون هناك مفاوضات مع اللاعب خاصة أنه سيكون حرا ما يحفز العالمي كثيرا، وفق الموقع الجزائري.

وكان براهيمي أحد ناشئي فريق باريس سان جيرمان قبل أن يغادر الفريق وعمره 17 عاما لينتقل إلى فريق استاد ريمس.

وانتقل براهيمي من استاد ريمس إلى فريق غرناطة الإسباني ومنه إلى بورتو البرتغالي، قبل العودة للمنطقة العربية بالتعاقد مع الريان، في صيف 2019.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، في إطار الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة.