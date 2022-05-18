وفاة فوزي منصوري لاعب المنتخب الجزائري الأسبق عن 66 عاما

توفي فوزي منصوري، لاعب المنتخب الجزائري السابق، يوم الأربعاء، عن 66 عاما، بعد معاناته مع المرض.

وأعلن ناديه السابق مونبلييه الفرنسي، الخبر عبر موقعه الرسمي، جيث قال في بيان: ”علم نادي مونبلييه بحزن عميق وفاة لاعبه السابق فوزي منصوري الذي كان يكافح المرض منذ أشهر عدة“.

وارتدى منصوري قميص مونبلييه مرتين من 1981 إلى 1983 ثم من 1985 إلى 1986 وخاض في صفوفه 61 مباراة، كما لعب لأندية نيم وبيزييه ومولوز.

🖤 Le MHSC a appris avec une profonde tristesse le décès de Faouzi Mansouri 🙏

➡️ https://t.co/7GfCKshF75 pic.twitter.com/berhVDkQra — MHSC (@MontpellierHSC) May 18, 2022

وكان منصوري ضمن الجيل الذهبي الذي شارك في مونديال إسبانيا عام 1982 عندما حقق ”محاربو الصحراء“ فوزاً تاريخياً على ألمانيا الغربية 2-1 ليحققوا أول انتصار للجزائر في النهائيات.

كما خاض نهائيات مونديال المكسيك عام 1986، عندما خرج منتخب بلاده مرة ثانية من دور المجموعات.

كما قدمت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، تعازيها لعائلة اللاعب السابق، وجاء في بيانها: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، فوزي منصوري اللاعب الدولي السابق”.

وأضاف البيان: ”على إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق، بأخلص التعازي لعائلة المرحوم، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ، و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان.