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رياضة

وفاة فوزي منصوري لاعب المنتخب الجزائري الأسبق عن 66 عاما
تاريخ النشر: 18 مايو 2022 11:28 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2022 11:45 GMT

وفاة فوزي منصوري لاعب المنتخب الجزائري الأسبق عن 66 عاما

توفي فوزي منصوري، لاعب المنتخب الجزائري السابق، يوم الأربعاء، عن 66 عاما، بعد معاناته مع المرض. وأعلن ناديه السابق مونبلييه الفرنسي، الخبر عبر موقعه الرسمي، جيث

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توفي فوزي منصوري، لاعب المنتخب الجزائري السابق، يوم الأربعاء، عن 66 عاما، بعد معاناته مع المرض.

وأعلن ناديه السابق مونبلييه الفرنسي، الخبر عبر موقعه الرسمي، جيث قال في بيان: ”علم نادي مونبلييه بحزن عميق وفاة لاعبه السابق فوزي منصوري الذي كان يكافح المرض منذ أشهر عدة“.

وارتدى منصوري قميص مونبلييه مرتين من 1981 إلى 1983 ثم من 1985 إلى 1986 وخاض في صفوفه 61 مباراة، كما لعب لأندية نيم وبيزييه ومولوز.

وكان منصوري ضمن الجيل الذهبي الذي شارك في مونديال إسبانيا عام 1982 عندما حقق ”محاربو الصحراء“ فوزاً تاريخياً على ألمانيا الغربية 2-1 ليحققوا أول انتصار للجزائر في النهائيات.

كما خاض نهائيات مونديال المكسيك عام 1986، عندما خرج منتخب بلاده مرة ثانية من دور المجموعات.

كما قدمت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، تعازيها لعائلة اللاعب السابق، وجاء في بيانها: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، فوزي منصوري اللاعب الدولي السابق”.

وأضاف البيان: ”على إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق، بأخلص التعازي لعائلة المرحوم، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ، و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان.

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