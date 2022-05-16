تركي آل الشيخ ينفي اهتمام ألميريا بالتعاقد مع سالم الدوسري من الهلال

نفى المستشار تركي آل الشيخ الأخبار المتداولة عن اهتمام نادي ألميريا الإسباني بالتعاقد مع سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي.

وكتب الصحفي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”‏معالي المستشار تركي آل الشيخ ينفي الأخبار التي تشير إلى اهتمام ألميريا الإسباني بلاعب ‎الهلال سالم الدوسري ويقول عن ما يتداول خبر كاذب“.

سالم الدوسري يفكر في الرحيل عن نادي الهلال https://t.co/dyR3s2uqo6 pic.twitter.com/gKbQ9alMJz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية أخبار عن اهتمام النادي الإسباني بسالم الدوسري ورغبتهم في ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكانت تداولت تقارير سابقا عن رغبة سالم في الاحتراف في الملاعب الأوروبية في صيف 2022، رغم العقد المستمر مع الهلال، حتى صيف 2025، كما يحصل على أعلى راتب في المملكة يقدر بـ13 مليون ريال في السنة الواحدة.

وقبل أيام قالت صحيفة ”الوئام“ إن إدارة نادي الهلال ترفض رحيل سالم الدوسري في الموسم المقبل، والأولوية لديهم باستمراره لحاجة الفريق إليه.

موقف إدارة الهلال من احتراف سالم الدوسري https://t.co/j9dr9qmp0D pic.twitter.com/D6NzY5mmjx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وأكدت أن نادي الهلال يرغب في الاحتفاظ بالتشكيلة الأساسية للفريق التي تضم الدوسري، خلال الموسم الجديد، بالإضافة إلى التدعيم بصفقات جديدة.

وأعير اللاعب السعودي لنادي فياريال الإسباني في 2018، ولمدة 6 أشهر، وحصد مع الهلال الدوري السعودي 4 مرات والكأس السعودي 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات.

وشارك الدوسري الهلال في الحصول على كأس السوبر السعودي 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين.

ويحتل الهلال المركز الثاني بدوري المحترفين السعودي برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة.

ويواجه الهلال نظيره الفيحاء، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في التاسعة مساء الخميس المقبل بتوقيت السعودية.