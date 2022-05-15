النادي الأهلي الليبي يشن هجوما على الحكم باكاري غاساما

شن النادي الأهلي الليبي هجوما قويا على الحكم الغامبي باكاري غاساما، بعد نهاية مواجهة الفريق أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الأهلي الليبي 1/0 على أورلاندو بيراتس لكن هذا لم يكن كافيا حيث تأهل النادي الجنوب أفريقي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مستفيدا من فوزه 2/0 في مباراة الذهاب.

الصفحة الرسمية لنادي الأهلي الليبي بعد الإقصاء من كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أورلاندو بيراتس وسط جدل تحكيمي.. "رجل المباراة الحكم باكاري غاساما، شكرا ماما أفريكا 👏". pic.twitter.com/adaDfMFQWK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع ”تويتر“: ”رجل المباراة الحكم باكاري غاساما، شكرا ماما أفريكا“.

واحتسب الحكم بكاري غاساما ضربة جزاء للأهلي الليبي في الدقيقة 16، لكنه ألغاها بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو ”VAR“.

وكتب الأهلي في بيان عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”النادي الأهلي متمثلًا في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرًا لسمعته السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وساهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات.



وأضاف: ”اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية استبدال باكاري غاساما وعللت أسباب هذا الطلب، اليوم يؤكد غاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي مؤكدًا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها.

وتابع: ”جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلًا للمنافسة، لقد كنتم خير سند ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على كافة الأصعدة.

وسجل علي أبوعرقوب لاعب الأهلي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 89، من تسديدة قوية.

وسيلعب أورلاندو بيراتس في المباراة النهائية مع المتأهل من مواجهة نهضة بركان المغربي ومازيمبي، وكان الفريق القادم من جمهورية الكونغو قد فاز في مباراة الذهاب 2/0 على الأهلي الليبي.

أورلاندو بيراتس يخسر أمام الأهلي طرابلس وينتظر المتأهل من مباراة نهضة بركان ومازيمبي بنهائي كأس الكونفدرالية https://t.co/nnrzoSAXhL pic.twitter.com/jOZ4vP63D2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

جدل سابق

وكان غاساما قد أثار الكثير من الجدل بعدما أدار مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في 29 مارس الماضي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قد اتهما غاساما بارتكاب أخطاء ساهمت في إقصاء المنتخب الجزائري، كما اتهماه بالتواطؤ والفساد وتلقي رشاوى؛ وهو ما أدى لاحتجاجات قوية من الاتحادين الكاميروني والغامبي لكرة القدم.

ولا تزال هذه المواجهة تثير الكثير من الجدل حيث تقدم الاتحاد الجزائري بشكوى ضد غاساما وطالب الاتحاد الدولي (الفيفا) بإعادة المباراة.

وأصدرت منظمة مكافحة الفساد غير الحكومية ”OMSAC“ تقريرا أثار حماسة الجزائريين بشدة، ونقل موقع ”foot-africa“ عنه أن ”تقرير حكام تقنية الفيديو المساعد أثبت بالصوت والصورة أن الحكم غاساما رفض عمداً الرد على تحذيراتهم بشأن ضرورة العودة إلى حكم الفيديو المساعد للحكم على قراراته التحكيمية.

وتضيف المنظمة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها ويديرها الجزائري مراد مزار، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي (FIACS)“ بالنظر إلى العناصر المسجلة لدى خبرائنا من دائرة التحقيقات، يبدو على وجه اليقين أن هناك فسادًا لتحقيق هذه النتيجة“.

وكان جمال بلماضي قد أدلى بتصريحات نارية ضد التحكيم، حيث أشار إلى أن الكاميرون لم يكن المنتخب الذي يستحق التأهل، موضحًا أن النتيجة تم التلاعب بها من قِبل الحكم، وشخصين أو 3 أشخاص آخرين. وهاجم بلماضي الحكم غاساما ووصفه بـ“الظالم والمستبد“.