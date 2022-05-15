محمد كمال لاعب المغرب التطواني يسخر من الحكمة بشرى كربوبي (صورة)

سخر محمد كمال لاعب المغرب التطواني، من بشرى كربوبي حكمة مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي في نهاي كأس العرش والذي انتهى بخسارة فريقه.

وفاز الجيش الملكي بكأس العرش بعد فوزه على المغرب التطواني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت في ملعب أكادير يوم السبت الماضي.

وأشهرت بشرى كربوبي الكارت الأصفر في وجه محمد كمال خلال الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

فيما أكمل الفريق التطواني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة.

وفي موجة السخرية نشر محمد كمال لاعب المغرب التطواني على حسابه الخاص صورة لمطبخ كرسالة لحكمة نهائي كأس العرش المغربي.

يذكر أن بشرى كربوبي أول امرأة تدير مباراة نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم التي أقيمت أمس السبت بين الجيش الملكي والمغرب التطواني في أغادير.

وسبق لبشرى إدارة مباريات بدوري المحترفين كما أدارت مباراة بنهائيات كأس أفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

وحقق فريق الجيش الملكي، انتصاره في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة على خصمه التطواني، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أدرار في مدينة أكادير.

وتمكن الجيش الملكي من إحراز أهدافه الثلاثة في الدقائق 55 برأسية مونتيرو بورغيس، و65 عن طريق أدم النفاتي، وأخيرا عبدالإله عميمي في الدقيقة 90.