ترتيب الدوري التونسي: الترجي يتجاوز النجم الساحلي وينفرد بالصدارة

سجل عبد الرزاق بوزرة مدافع النجم الساحلي هدفًا بالخطأ في مرماه ليقود الترجي حامل اللقب للفوز 1- صفر وتعزيز صدارته لمرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتوغل النيجيري أنايو ايوالا مهاجم الترجي من الجهة اليمنى وحاول إرسال تمرير عرضية، لكن بوزرة وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه بعد 12 دقيقة من البداية.

وسيطر الترجي على الشوط الأول وكان بوسعه إضافة المزيد من الأهداف في مرمى منافسه الذي خاض أول مباراة بعد رحيل مدربه الأسعد جردة الشابي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء النجم الساحلي الذي يعتمد على تشكيلة من اللاعبين الشبان وصنع بعض الخطورة لكنه فشل في إدراك التعادل.

وعزز الترجي موقعه في صدارة مرحلة التتويج برصيد 13 نقطة متقدما بأربع نقاط عن ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري.

وحصد الترجي العلامة الكاملة في سعيه للفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي و32 في تاريخه.

وتراجع النجم الساحلي للمركز الخامس بخمس نقاط متأخرًا بنقطتين عن الأفريقي والصفاقسي في المركز الثالث.

وقال راضي الجعايدي مدرب الترجي: ”انتصار مهم منحنا الأفضلية على منافسينا في الصدارة. رغم بعض الصعوبات صنعنا الفرص وكان باستطاعتنا إضافة المزيد من الأهداف، وهذا الفوز سيمنحنا المزيد من الثقة استعدادًا للمواجهات المقبلة“.

وفي باقي المباريات، تعادل الاتحاد المنستيري سلبيًا مع اتحاد بنقردان بينما فاز الصفاقسي 3-صفر على ضيفه الأفريقي خلال اليومين الماضيين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري التونسي: